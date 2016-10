Träumen, forschen, erfinden

Es gibt immer was zu tun. Die TEDxVienna lädt unter dem Motto "Out There" kluge Menschen nach Wien. Die Veranstaltung ist ausverkauft, aber es gibt Public Viewing mit FM4-Mehrwert.

Robert Glashüttner

Inspiration und Motivation sind die Grundaspekte jedes TED-Vortrages und jeder TED-Veranstaltung. Seit 2009 gibt es neben den Hauptevents in den USA von der Muttermarke unabhängig organisierte TEDx-Veranstaltungen, für die man sich um Lizenzen bewerben kann. Der aus Rumänien stammende Unternehmer Vlad Gozman hat sich vor über sechs Jahren für seine damals neue Wahlheimat Wien um so eine Lizenz bemüht und sie auch bekommen.

Von einer Handvoll freiwilliger VeranstalterInnen (TEDx-Events sind non-profit) im Jahr 2010 ist das Team in Wien mittlerweile auf 80 Personen angewachsen. Dementsprechend umfangreich und in jedem Fall organisatorisch bemerkenswert sind mittlerweile auch die jeweiligen Veranstaltungen. Die jährliche Hauptveranstaltung findet traditionell im Herbst statt. Kommenden Samstag (22. Oktober) werden 20 internationale Vortragende im Wiener Volkstheater ihre Visionen, Forschungen und Unternehmungen vorstellen.

"Out There"

Unter dem vermutlich bewusst breit auslegbaren Motto "Out There" werden Gäste vieler Disziplinen vortragen: PhysikerInnen, HöhlenforscherInnen, WeltraumauskennerInnen oder BestattungsexpertInnen - um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Die wie immer dramaturgisch perfekt inszenierten Kurzvorträge werden während der ganztägigen Veranstaltung (10 bis 21 Uhr) über vier Blöcke hinweg präsentiert: "Discover the Out There", "Put Yourself Out There", "Create Out There Ideas" und "Change the World Out There".

TEDxVienna

Die TEDxVienna 2016 im Wiener Volkstheater ist schon eine Weile lang ausverkauft, aber es gibt in Linz, Graz, Wien und Bergen in Norwegen Möglichkeiten, die Konferenz im Rahmen von Public Viewings mitzuverfolgen. Hier sind die dazugehörigen Locations. Eine davon wollen wir euch aber ganz besonders ans Herz legen, und zwar in der PopUpZentrale in der Lutz Bar in Wien.

Street Art-Ausstellung

In der PopUpZentrale wird eine eigene "Out There"-Ausstellung stattfinden, die bereits am Donnerstag (20. Oktober) am Abend eröffnet werden wird. Die renommierte Graffiti- und Street-Art-Fotografin Martha Cooper, die bereits in den 70er Jahren aktiv war, wird dort ihre Werke zeigen und auch vor Ort zu Gast sein. Ebenfalls mit jeder Menge Kunst im Gepäck zu Gast sein wird der brasilianische Street Art-Künstler Mundano, der vor zwei Jahren übrigens selbst schon mal einen TED-Talk gehalten hat.

lutz-bar.at

FM4 präsentiert und streamt

TEDxVienna: "Out There". Am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 21 Uhr im Wiener Volkstheater und im Stream. Wer zu Hause bleiben möchte, kann auch hier auf fm4.ORF.at den Steam mitverfolgen!

Durch den Eröffnungsabend führen wird FM4s Riem Higazi, für die geschmackssichere Musikuntermalung wird DJ Adam Bassrunner (FM4 Tribe Vibes) sorgen. Nach der Eröffnung läuft die Ausstellung täglich bis 29. Oktober, wochentags von 11 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Am Samstag wird in der PopUpZentrale dann die TEDxVienna-Veranstaltung "Out There" gestreamt und im Anschluss gibt es eine After Party mit DJ Testa (Duzz Down San) und DJ Shue (Lords). Der Eintritt ist frei!