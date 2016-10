Die Aufdeckerin: Schulreform

Exzessiv aufgedeckt! Was heute noch ein Festival ist, kann morgen schon eine Schulklasse sein.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Alle Schulglocken läuten Sturm: Nach zehn Jahren ist die neue Schulreform endlich am Tisch. Das Thema Autonomie ist dabei von großer Wichtigkeit. Einzelne Schulen sollen nun mehr Verantwortung und Entscheidungshoheiten bekommen. Aber die Lehrer sind bereits flugs auf die Barrikaden geklettert und werfen dabei mit metaphorischen Tafelschwämmen. Dort wo andere wohltuende Veränderung sehen, empfindet das Lehrpersonal "einen demokratiepolitischen Anschlag der Sonderklasse und ein gewaltiges Sparpaket". Auch wenn ich sie in der Aufdeckerinnenschule nie sonderlich gemocht habe, jetzt will ich die Lehrerinnen und Lehrer verstehen.

Antonia Stabinger

Bald schon habe ich mit aufdeckerischer Genauigkeit herausgefunden, was der Grund für den Lehrkörper-Unmut ist: Ab sofort soll es keine "Klassenschülerhöchstzahl" mehr geben. Das heißt, die Schulklassen können von so vielen Schülern bevölkert werden, wie es der Schule eben passt. Damit fallen mehr Schülerinnen und Schüler auf eine Lehrperson. Die Lehrer fürchten einen drastischen Verfall der Unterrichtsqualität. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid sieht darin aber eine schöne Möglichkeit, den Unterricht neu zu denken und neu zu gestalten. Aber was wird die Reform wirklich verändern?

Auf braven Hauspatschensohlen und mit unfehlbarem Federpennal schleiche ich mich in ein Klassenzimmer eines neusprachlichen Gymnasiums. Und siehe da: Hier wird soeben die Reform umgesetzt. Und das von der Bildungsministerin höchstpersönlich!