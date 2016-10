Das hört Eloui in Dornbirn

Am 25. Oktober wird Eloui im Rahmen der 15 Jahre FM4 Soundpark Geburtstags-Feierlichkeiten im Spielboden in Dornbirn auftreten. Große Vorfreude, denn mit Dornbirn verbindet Eloui eine spezielle musikalische Freundschaft!

1 Nacht, 12 Konzerte in ganz Österreich! So lautet das Motto für den 15. FM4-Soundpark-Geburtstag. 5/8erl in Ehr´n werden in der Grazer Postgarage auftreten, die We Walk Walls werden im PMK in Innsbruck aufspielen und Farewell Dear Ghost freuen sich schon auf den Spielboden in Dornbirn. Genauso wie Eloui. Vor vier Jahren war Eloui gemeinsam mit Gudrun Von Laxenburg auf einer FM4 Soundpark Tour quer durch Österreich unterwegs und in Dornbirn sind sich beide Acts näher gekommen - wenn auch unter dramatischen Umständen!

Welche Songs Eloui noch so bei einem Spaziergang durch Dornbirn gerne hört, erzählt sie nun selbst:

Gudrun von Laxenburg - "Moving Water"

Auf der Soundpark Tour haben Gudrun von Laxenburg mein Huhn entführt, das ich immer dabei habe, Miss Honey. Das ist eigentlich ein Kissen, mit dem man im Bus kuscheln kann, das haben sie entführt und Lösegeld verlangt - eine dramatische Geschichte. Deswegen hab ich mir gedacht, spiel ich jetzt eine Nummer von Gudrun von Laxenburg - denn das war eine Begegnung, die dazu geführt hat, dass wir gemeinsam musizieren. Die Nummer heißt "Moving Water" feat. Eloui.









Züri West - "Güggu"

Ich bin ja eigentlich aus der Schweiz und ganz oft mit dem Zug hin und hergefahren. Und wie ich nach Wien übersiedelt bin, hab ich mir natürlich auch immer Musik mitgenommen, die ich im Zug gehört habe, bin durch Vorarlberg gefahren und hab mir auch Schweizer Musik mitgenommen. Damals hab ich viel Züri West gehört. Und die nächste Nummer ist auch von Züri West, sie heißt "Güggu", das heißt soviel wie Hahn. Vielleicht ist das der Hahn von meinem Huhn.









Bell Etage - "Seasons"

Bell Etage haben zu 3/5 Vorarlberger Wurzeln und der Cellist von Bell Etage spielt bei mir ab und zu bei den Live-Konzerten mit. Wenn ich Dornbirn und Vorarlberg höre, dann denke ich an Fabian und seine Band. Hier ist Bell Etage mit "Seasons".