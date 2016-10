Atomhuhn gegen Zeitreisende

Der schrille, in Österreich entwickelte Spielhallen-Shooter "Polycrusher" ist fortgeschrittener Wahnsinn und ein garantierter Eisbrecher auf Partys.

Stell dir vor, eine Mangos verkaufende Zeitreisende trifft einen Bankbeamten mit einem Huhn am Kopf. Gemeinsam schließen sie sich mit einer blinden, aber resoluten alten Dame aus Russland zusammen und treten gegen lebendige Toastbrote und wild gewordene Hintern an. Dieser sympathische Irrsinn nennt sich dann "Polycrusher" und ist ein neues Computerspiel für bis zu vier SpielerInnen, entwickelt von einem österreichischen StudentInnen-Team der FH Hagenberg.

Das ist ein klarer Fall fürs FM4 Spielekammerl: Conny Lee, Rainer Sigl und ich haben uns flugs die Controller geschnappt und in "Polycrusher" gemeinsame Sache gemacht.

Wir spielen in "Polycrusher" nicht gegeneinander, sondern im Team gegen Horden von kuriosen Gegnern. Rainer, Conny und ich sehen das Geschehen von oben, unsere Figuren können laufen, schießen und eine Spezialattacke starten. Erst mal ein bisschen einspielen, dachten wir uns. Und dann kam auch schon der erste Endgegner: das riesige Atomhuhn!

Langsam lernen wir unsere Spezialfähigkeiten kennen. Ich kann mit meiner Zeitreisenden zum Beispiel Zeitblasen zaubern, in denen sich die Gegner nur sehr langsam fortbewegen können. Im Eifer des Gefechts sehr praktisch - vor allem gegen manische Riesenhühner. Wichtiger ist so ein Effekt aber eher in den normalen Levels (falls man bei dem Game jemals von "normal" sprechen kann). Dort wird man nämlich schnon recht bald von Horden an Gegnern beharkt. Wer die Zerg-artigen Attacken überleben möchte, sollte geistesgegenwärtig bleiben, seine Spezialfähigkeit effizient einzusetzen wissen und taktisch klug zusammenarbeiten. Positionierung ist alles!

Atomic Pond Studios

A propos Positionierung: Eine Sache konnten wir eine Weile lang nicht klären: Warum um alles in der Welt ist zwischen unseren Figuren ständig ein Dreieck gespannt? Können wir darin Gegner fangen? Dinge zerstören? Uns teleportieren? Wir taten das Undenkbare: Wir haben die Spielanleitung gelesen! Und gelernt, dass wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt haben.

"Polycrusher" ist für Windows auf Steam erschienen.

Obwohl "Polycrusher" ein ebenso schrilles wie prinzipiell einfach zu spielendes Game ist, hat es mehr taktischen Tiefgang als wir ursprünglich dachten. Mittlerweile ist das Megahuhn kein Problem mehr, unsere Schüsse werden immer gezielter und wir wissen, dass wir unser Kräftedreieck aufladen können, indem wir nahe beieinander stehen. Alles richtig gemacht! Zumindest bis zum nächsten Mal drei dutzend Gegner auf einmal auf uns zustürmen und wir mal wieder von vorne beginnen müssen. Lernen, popernen!