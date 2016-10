FM4 Acoustic Session mit Avec

Die Musikerin Avec tourt zur Zeit mit ihrem neuen Album "What If We Never Forget" durch Österreich und hat uns im Studio besucht. Mit Video!

Eigentlich ist sie so hineingestolpert ins Musikbusiness, sagt Avec. Musik macht sie, seitdem sie 12 Jahre alt ist. Ihre beiden Bandkollegen kennt sie aus ihrer Schulzeit, ihre ersten Songs hat sie bei Soundcloud hochgeladen und auf Grund der vielen Clicks und Likes ist dann auch ihr jetziges Management auf sie aufmerksam geworden.

Auf die Frage, was eine Band in Österreich braucht, erwähnt sie eben diesen professionellen Rückhalt, den sie von Anfang an hatte. Im September war sie in Deutschland auf Tour und ist unter anderem auf dem Reeperbahn Festival aufgetreten. Derzeit reist sie mit ihren Bandkollegen durch Österreich und stellt die Songs ihres neuen Debütalbums "What If We Never Forget" vor.

Ein Singer/Songwriter-Album der besonderen Art, hat sie doch versucht, sich vom klassischen "Alles Akustik-Gitarre und Lieder, die traurig sind und gleich klingen"-Setting auch in die Electronica-Richtung vorzubewegen, um ein wenig Abwechslung ins Spiel zu bringen. Allem voran ist es ihre Stimme, die einen an der Gänsehaut packt und daran glauben lässt, dass wir von dieser Band noch viel mehr zu erwarten haben.

Davon kann man sich nicht nur bei den bevorstehenden Liveterminen von Avec überzeugen, sondern auch bei der FM4 Acoustic Session.