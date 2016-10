Flüsterzweieck in der großen Stadt

Die Serie "In der großen Stadt" von Flüsterzweieck ist ein hörbares Bilderbuch. Aber Obacht! Es spielt weniger in den 50er-Jahren, als es scheint.

Flüsterzweieck ist österreichisches Theaterkabarett mit und von Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger. Ihr aktuelles Programm "Menschenkür" ist noch ein letztes Mal am 23.11. im Wiener Kabarett Niedermair zu sehen. Alle Infos findet ihr auf www.fluesterzweieck.at

In der großen Stadt ist es Herbst geworden. Und trotzdem ist die glückliche Familie überglücklich. Heute produziert sie nämlich im gemütlichen Familienwohnzimmer Bio-Produkte. Auch der kleine Leopold hilft eifrig mit. "Au ja, darf ich dann auch einmal naschen?", fragt der tüchtige Bub. Aber nein, kleiner Leopold. Die guten Bio-Drogen aus Eigenproduktion sind nur für die verantwortungsvollen Eltern. Die wollen auch einmal feiern, ganz ohne schlechtes Gewissen den armen Kokabauern in Kolumbien gegenüber.

Flüsterzweieck

Dann will die Familie auch ein bisschen aus dem Haus gehen. Man kann nicht immer nur am konsumorientierten iPhone wischen, gell, Kinder? Deshalb macht die glückliche Familie einen spaßigen Ausflug zum Friedhof. Heissa, das ist eine Freude! So viele berühmte Tote, auf denen die beiden Kleinen herumlaufen können! Und wenn Leopold und Theodora dann in ein frischgeschaufeltes Grab purzeln und die feuchte Erde aufs Gesicht fallen spüren, ist das Erlebnis erst richtig sinnlich.

Am Rückweg lesen sie noch die lustigen roten Früchte auf, die allen im Herbst immer auf den Kopf fallen. "Alle in der Familie sammeln jetzt so viele Kastanien, wie in diesen Sack passen!", ordnet die fleißige Mutti liebevoll an. Und ihr erratet nie, welch hübsche Dinge die glückliche Familie zu Hause daraus fertigt! Oder habt ihr schon einmal auf einer Kastanienmatratze geschlafen und euch mit Kastanienzahnpasta die Zähne geputzt? "Niemals!", lächelt Mutti und lässt ihre maisfarbenen Zähne aufblitzen.

Und dann ist es Zeit für Bildung. Die glückliche Familie besucht die Kinder-Universität. "Universi-WAS?", sagt die kleine Theodora aus ihrem Tragetuch hervor. Jetzt wird ein echter Vulkan gebaut. "Ist es nicht schön, wenn unsere Kinder etwas Echtes erleben, das kein Computerspiel ist?", frägt Mutter den Vater. Und wenn dann vor Übermut das ganze Labor brennt, sind die Eltern besonders stolz. Aber irgendwann ist es auch wieder genug mit den schönen Abenteuern. Aber keine Angst, morgen beginnt schon der nächste Tag mit der glücklichen Familie! Gute Nacht, Kinder!

FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt - Bio-Feenstaub

FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt - am Friedhof

FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt - Kastanien