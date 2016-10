Ein Geschenk von Nada Surf

Das neue Livealbum "Peaceful Ghosts". Mit Orchester und hier im exklusiven Stream.

Im Februar hat die New Yorker Band Nada Surf ihr siebentes Album "You Know Who You Are" veröffentlicht.

Nada Surf Live: 17.11. Weekender Innsbruck

18.11. Posthof Linz

Im Juni haben sie ihre neuen Songs gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester unter der Leitung von Gottfried Rabl bei einer FM4 Radio Session vorgestellt. Ihr "zeitloser Qualitätspop" passt besonders gut zu einem Orchester.

Christian Stipkovits | FM4

"Es ist eine Ehre!" meinte die Band zu der Herausforderung, neue aber auch alte Songs neu zu arrangieren und mit einem Orchester aufzutreten. So haben sich Nada Surf gleich zweimal dieser Herausforderung gestellt und sind in Berlin mit dem Babelsberger Filmorchester aufgetreten. Ende Oktober werden diese Live-Aufnahmen auf dem Album "Peaceful Ghosts" erscheinen.

Für FM4 gibt es dieses Album exklusiv hier im Stream: