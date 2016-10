Brand new

Die Neuvorstellungen der Woche: The Crispies – "Noose 'N' Go" | M.P. – "Places" | Dawa – "Open Up" | Yung Hurn – "Rot"

The Crispies – "Noose 'N' Go"

Die ranzige Lederjacke, die guten Stiefel, die enge Hose, abgewetzt. Ende Oktober erscheint über das immer gute Label Seayou Records mit "Death Row Kids" das heiß erwartete Debütalbum der Crispies. Die vier jungen Herren aus Wien frönen da dem guten alten Rock’n’Roll, der Garage, dem Bierdosencharme, dem sexy Rebellentum. Die Vorabsingle "Noose 'N' Go" schmeißt noch einen ordentlichen Touch krautige Psychedelik dazu - ein hypnotischer Groove, ein Hit, der im Regal auch gut zwischen Horrors und Primal Scream passt.

M.P. – "Places"

Der oberösterreichische Produzent, DJ, MC, Sänger und Allesmacher M.P. beackert lange schon die diversen Spielwiesen im weiten Feld der Elektronik und hat sich so einen ziemlich eigenen Stil zusammengebaut, ausnahmsweise einmal wirklich: zwischen den Stühlen. Seine aktuelle Single ist wieder einmal beste Kauderwelsch-Musik: House, Poststep, Disco, Rap. Herbe Mischung, mit hoffnungsvollem Blick in die Zukunft, die da noch kommen mag.

Dawa – "Open Up"

"Reach" heißt das neue Album von DAWA, es kommt Ende Oktober, an den Studioreglern ist Patrick Pulsinger gesessen. Die Band rund um Kopf John Dawa feilt und tüftelt da wieder an ihrem wunderlich eigenen Soundentwurf, in dem Pop, Singer/Sonwritertum, Weltmusikalisches und Folk zusammenkommen, Cello und Cajón inklusive. In der Vorabsingle reichen sich Melancholie, Optimismus und sommerliche Vibes die Hände. Es leuchtet.

DAWA

Yung Hurn – "Rot"

Cloud Rap aus Österreich geht in die nächste Runde, so geht dann also so etwas wie ein vages Liebeslied von Yung Hurn, produziert hat DJ Stickle. Vernebelt, es klappert, zischelt und rumpelt, man kann den Sirup langsam, ganz langsam, fließen hören. Dazu eine steil vertunete Stimme, die eine begehrte Person ansingt, fordernd und leidend. "Ich hab alles, was du willst. Stoli und das Weed. Baby, kommst du mit?"

