Soundtrack für die herbstliche Zugfahrt

Oder für das nächste FM4 Überraschungskonzert! Dawa präsentieren demnächst irgendwo und irgendwann in Österreich ihr neuestes Album "(r)each".

Musik zum am Sofa in die Decke rollen, zum Dampf über den Tee blasen, während dichte Nebelschwaden vor dem Fenster hängen?

Stefan Leitner

„Ich stelle mir den Dawa-Hörer eigentlich immer als einen Reisenden vor. Jemanden, der im Zug sitzt, vielleicht nicht ganz genau weiß wohin und dabei unsere Musik hört“, so Cellistin Laura Pudelek.

2013 erschien das Debutalbum von Dawa, „This Should Work“, daraufhin 2015 das zweite, „Psithurisma“, produziert von Patrick Pulsinger und Oliver Brunbauer.

Mediales Echo gab es zuletzt vor allem wegen ihrer Teilnahme am Vorentscheid zum Songcontest 2015. Die Teilnahme war lehrreich, verrät die Band. „Nicht wegen des Vergleiches mit anderen Bands, sondern eigentlich mehr wegen des Contests, den du mit dir selbst führst. Wenn du jemanden siehst, der sehr gut ist, pusht du dich selbst auch an deine Grenzen“, so John Dawa.

Soeben ist das dritte Album der Band, „(r)each“, erschienen. Es ist anders, weil auch die Herangehensweise bei den Aufnahmen diesmal eine andere war: Jedes Bandmitglied, also neben Laura und John auch Oama Richson und Barbara Wiesinger, hat je seinen Part getrennt von den anderen eingespielt. Ihren Stil, ihren Sound haben sie aber beibehalten – das finden Dawa, das finden die Fans.

Und was ist das für ein Sound?

Ruhig und gesetzt, gleichzeitig aber atmosphärisch, hoffnungsvoll und verträumt. Dawa setzen in ihren Songs um, was sie fühlen und erleben, scheuen sich auch inhaltlich nicht vor großen philophischen Fragen, zur Schwermut gesellt sich aber jedes Mal doch noch ein Lichtstrahl. Meist in Form der glasklaren Stimme von Sänger John, der auch für die Texte verantwortlich ist.

Man merkt, dass es das dritte Album der Band ist, die mittlerweile, wie sie sich selbst beschreibt, eine kleine Familie geworden ist. „Man mag sich, und man mag sich nicht, aber es ist wie in der besten Beziehung: nämlich in einer, in der die Grundliebe immer gleich bleibt“, erzählt Barbara.

Wie sie ihr neu arrangiertes Album live umsetzen werden, beweisen Dawa nicht nur auf ihrer anstehenden Tour, sondern auch demnächst irgendwie, irgendwo, irgendwann in Österreich bei einem exklusiven FM4 Überraschungskonzert.