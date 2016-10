FM4 Science Busters: Spitzhörnchen

Warum kann das Spitzhörnchen so viel saufen, ohne am nächsten Tag mit einem Kater aufzuwachen?

Nachdem sich die FM4 Science Busters vergangene Woche mit dem Ig Nobelpreis der Unterhosenmode von Ratten gewidmet haben, geht es diesmal ums Federschwanzspitzhörnchen. Das lebt auf der Malaiischen Halbinsel, Sumatra und Teilen Borneos, ist nur gut 10 cm groß und kann extrem gut saufen.

Das Spitzhörnchen trinkt fast jede Nacht eine Art Palmbier, mit beträchtlichem Alkoholgehalt. Und zwar nicht nippen, sondern es tschechert richtiggehend, täglich, ohne allerdings unter den Folgen des Alkoholkonsums zu leiden. Es ist also zwar sehr klein, kann aber Alkohol trinken wie ein Großer. Viel besser als wir Menschen. Wie das geht, erklären Martin Puntigam und Florian Freistetter.