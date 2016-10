Livestream: 15 Jahre Soundpark

Wir feiern am 25. Oktober mit 12 Konzerten in 6 österreichischen Städten und ihr könnt via Livestream dabei sein!

Der Soundpark - die FM4 Plattform für österreichische Musik - ist 15 Jahre jung. Das feiern wir am 25. Oktober mit 12 Konzerten in 6 österreichischen Städten. Hier geht's zum Programmüberblick.

Vorab haben uns die Acts Soundtracks zu den Städten zusammengestellt, in denen sie im Rahmen von 15 Jahre Soundpark auftreten werden, hier nachzuhören.

Livestream ab 21:30

Wer nicht vor Ort ist, kann trotzdem dabei sein. Ab 21:30 starten wir hier und auf Facebook den Livestream zu den Konzerten.