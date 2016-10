Eine ganz normale Geburtstagsparty!

Der FM4 Soundpark Geburtstag: 12 Konzerte in 6 Städten. So war´s.

Wenn wir Bands zu Gast im Studio haben, fragen wir von Zeit zu Zeit, ob sie sich an den Moment erinnern können, als sie ihren eigenen Song das erste Mal im Radio gehört haben. Wanda Sänger Marco hat letztens erzählt, wie er dieses „erste Mal“ mit einer Flasche Schnaps im Park zelebriert hat, während er übers Musikabspielgerät den FM4 Soundpark gehört hat. Johannes, Sänger von Catastrophe&Cure, war gerade am Kochen und kann noch wortwörtlich wiederholen, was die Moderatorin damals zu seinem Song „Shipwreck“ gesagt hat. (Spoiler: es war was Schönes!)

Radio FM4

Im Rahmen des 15. FM4 Soundpark-Geburtstags haben wir einige heimische Bands eingeladen, um dieses runde Jubiläum mit uns zu feiern. Bands, die FM4 zum Teil schon lange begleiten oder mindestens tief beeindrucken. So wie Eloui, die in Dornbirn schon vor vier Jahren einen großen Eindruck hinterlassen hat: Fans haben ihr erzählt, dass sie bei ihrem Fußballverein erwirken wollten, dass aus Eloui´s Song „Owl On My Windowsill“ das neue „Seven Nation Army“ wird. Heute gab es ein Wiedersehen mit diesen Fans.

FM4 Award-Gewinnerin Clara Luzia war in Linz zu Gast („Linz ist immer geil!“). Elektro Guzzi brachten ein „Potpourri“ aus alten Hits und neuen Songs ihres „Clones“-Albums, während Ant Antic im Rockhouse Salzburg fast nur unveröffentlichte Tracks gespielt haben. 5/8erl in Ehr´n haben im Sitzen in Graz begeistert und im Stehen nach dem Konzert die perfekte „Verkaufsshow“ insziniert. Ein generationsübergreifendes Publikum hatten Catastrophe&Cure in „ihrem“ Wien.

Fun Facts?

Die FM4 Award-Gewinner hatten den kürzesten Konzert-Weg nach Hause, während Farewell Dear Ghost für ihren Gig die meisten Kilometer hingelegt haben. Und We Walk Walls können übrigens am schönsten High Five schlagen. Geburtstagsständchen kamen aus Dornbirn von Eloui und aus Innsbruck von We Walk Walls.

Vielen Dank an die lieben Worte von allen, die gestern mitgefeiert haben! Geburtstage sind schön.

Und danach?

Nicht aufhören, Erinnerungen an den Moment zu sammeln, als man „seinen“ Song das erste Mal gehört hat. Es sind im besten Falle mehr als nur ein Song.

Und nicht aufhören die österreichische Musikszene zu unterstützen: mit auf Konzerte gehen, Platten kaufen oder eben gleich die ganze T-Shirt-Kollektion! (Overheard beim Konzert der 5/8erl in Ehr´n).