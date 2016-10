FM4 Acoustic Session mit Granada

Das neue Projekt von Effi mit neu arrangierten Songs im Studio2.

Thomas Petritsch ist ein rastloser Musiker. Man könnte auch sagen er sprudelt vor Enthusiasmus und Tatendrang.

Ondrusova

Neben seiner Band Effi hat er letztes Jahr am Soundtrack zum Film „Planet Ottakring“ gearbeitet. Im Zuge dieser Arbeit sind einige Songskizzen liegen geblieben. Statt sie in der Schublade zu verstecken, lautet das Motto nun: Jetzt spielts Granada.

So heißt das neue Projekt von Thomas Petritsch und so heißt auch das vor Kurzem erschienene Debütalbum. Das gefällt auch den Sportfreunden Stiller, die Granada für einige ihrer Deutschland-Shows im November als Support gebucht haben. Was beide Bands gemeinsam haben – abgesehen von deutschsprachigen Lyrics – sie sind unglaublich nett. Man könnte diese gemeinsamen Live-Termine also auch kurzerhand in „Love&Peace“-Tour umbennen.

Ondrusova

Auf die Frage von FM4 Moderatorin Conny Lee unter welchen Voraussetzungen es zu Stress-Momenten kommen könnte, fällt als Antwort „nur“ Kaffeemangel ein und lange Wartezeit vor der Backstage-Dusche.

Im Rahmen des 15 Jahre Soundpark-Geburtstags sind Granada ins Akustik-Studio gekommen, um zwei ihrer neu arrangierten Songs vorzustellen: den Sommerhit „Palmen Am Balkon“ in einer „kubanischen“ Feelgood-Version und den Lovesong „Lieber Gern Als Hier“, bei dem tief ins Klavier gegriffen wird. Aber seht selbst: