Le Tigre sind zurück

We are so excited! Es gibt endlich neue Musik vom Punk-Pop-Trio Le Tigre: einen Pro-Hillary Clinton Song namens "I'm With Her".

"One, two, three/Who do we want? We want HRC!”

Als wäre nicht mal eine Sekunde Zeit verstrichen: Kathleen Hanna, Johanna Fateman und JD Samson brüllen ins Mikrofon, wie man es von dem Trio, das Anfang der 2000er Jahre gezeigt hat, wie man sich zu klugen Texte am Dancefloor die Teufelin aus dem Leib tanzt, gewohnt ist. Die Spatzen haben es vor ein paar Wochen schon von den Dächern gepfiffen, dass die drei MusikerInnen vom elektronischen Elektro-Punk-Trio Le Tigre wieder gemeinsame Sache machen. Nun ist es offziell: Le Tigre sind nach fast 10 Jahren musikalischer Pause zurück!

Nachdem bei Kathleen Hanna eine schwere Krankheit diagnostiziert worden ist - wie man es auch in der großartigen Doku "The Punk Singer" sehen und miterleben kann, legte die Band auf unbestimmte Zeit einen Break ein. Nach einem jahrelangen Kampf gegen die Lyme-Borreliose geht es der Musikerin glücklicherweise wieder besser. Gerade zur richtigen Zeit, denn es gibt weltpolitisch wieder genug Gründe, um sich zu beschweren!

Le Tigre/ This Island/ Universal

Am selben Tag, an dem Donald Trump in der dritten TV-Debatte Hillary Clinton als "Nasty Woman" bezeichnet hat, haben Le Tigre ihr erstes Werk seit einer Dekade veröffentlicht. Einen Pro-Hillary Clinton Song. In den letzten Monaten musste die Anwärterin aufs höchste Amt in den USA viele Anfeindungen einstecken. Die Tatsache, dass hier die erste Frau in der Geschichte Amerikas vielleicht Präsidentin werden könnte, wird überschattet von einer Schlammschlacht-ähnlichen Wahlkampfzeit.

Man mag zur Politik von Hillary stehen wie man will, Le Tigre jedoch wollen uns in Erinnerung rufen, dass der Zusammenhalt unter Frauen 2016 wichtiger denn je ist. Für das neue Musikvideo verantwortlich sind die Filmemacherinnen Laura Parnes und Produzentin Tanya Selvaratnam von Filmmakers For Hillary, ein Zusammenschluss kreativer Frauen, die ihre Kräfte für Hillary Clinton und ihren Wahlkampf einsetzen. Zu sehen gibt es Footage von Le Tigre, Hillary Clinton, die Gesichter der zahlreichen Unterstützerinnen und viele Katzen. Willkommen zurück Le Tigre!

"And she’s ready with a plan

And she’s always got to work

Twice as hard as every man

Bye bye, bye bye . . . Trump has got to go!"