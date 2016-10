Der Tag, an dem der Blutdruck normal ist

Die Massen drängen sich am Heldenplatz, um ihren Blutdruck messen zu lassen. Denn es ist Nationalfeiertag.

Heute ist der österreichische Nationalfeiertag. Jahrelang habe ich an jedem Nationalfeiertag am Heldenplatz gearbeitet. Mein Job war es, den Blutdruck der Passanten zu messen. Gratis. Riesige Menschenmengen standen Schlange, um ihren Blutdruck von mir zu erfahren. Besorgte Damen drängelten ihre rotwangigen Ehemänner nach vorne. Die Ehemänner schienen oft ein Bier zu viel getrunken zu haben, ihr Blutdruck war höher als der Norm entsprechend. Das brachte ihre besseren Hälften oft in Rage. “Ich habe dir doch gesagt, dass du diese Stelze nicht essen solltest!”, sagten sie.

Viele der Ehemänner schauten verlegen zu Boden und hielten den Mund, doch es gab einige rachelustige, die ihre Frauen aufforderten, auch ihren Blutdruck zu messen. Falls ihr Blutdruck auch zu hoch war, riefen die Männer erfüllt zurück: ”Ich habe dir doch gesagt, dass du keine Sachertorte essen musst!” Es kam fast zu einem echten Ehestreit. Ich musste schnell reagieren und sie erinnern, dass heute der Neutralitätstag sei und sie sollen sich nicht wie die NATO und der Warschauer Pakt benehmen.

APA/HANS PUNZ

Die Menschen, die gratis ihren Blutdruck gemessen haben wollten, waren so viele, dass ich mir manchmal dachte, dass ganz Österreich auf den Nationalfeiertag wartete, um ihren Blutdruck zu erfahren. In der Schlange standen Lederhosenfreaks, Frauen in Abendkleidern, die sie komischerweise tagsüber angezogen hatten, Punker mit tausenden Piercings und Irokesenfrisuren und sogar ein Hare-Krishna-Mensch in einem orangenen Sari. Gott weiß warum, wollten gerade am Nationalfeiertag alle diese Menschen ihren Blutdruck erfahren. Sie schauten mir in die Augen, als ob sie von mir ein Urteil erwarteten.

Ich muss zugeben, dass ich, bevor ich diesen Job gemacht habe, mir nie meinen eigenen Blutdruck gemessen hatte. Ich wusste nur, dass zu hoher oder zu niedriger Blutdruck nicht gut für die Gesundheit ist. Ich wurde in die wunderbare Welt des Blutdrucks eingeschult. Ich habe meine eingeschulten Sätze immer wieder wiederholt.

Wenn die Person einen zu niedrigen Blutdruck hatte, sagte ich: „Trinken sie einen Melange und freuen sie sich auf dem Nationalfeiertag!“ Wenn der Blutdruck zu hoch war, dann sagte ich „Sie haben wahrscheinlich ihren Melange für heute schon getrunken. Das ist wunderschön, denn heute ist der Nationalfeiertag!” Alle waren somit zufrieden. Der Hare-Krishna-Mensch maß seinen Blutdruck und schaute mich fröhlich an. Als er sich entfernte, schien mir, dass seine Tschinellen, die er gegeneinander schlug, sangen: „Öste-reich, Öste-reich, öste-öste-öste-reich, hare, hare öste-reich...“