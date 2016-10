Mehr als eine Messe

Sicherheit am Berg, Produktneuheiten, Workshops, Freeride Filmbase und Bloc Alpin Boulder Contest. Die FM4 Draußen Tipps diesmal ganz im Zeichen der Alpinmesse Innsbruck.

Wenn die Temperaturen so frisch sind, dass man sich beim Rausgehen den Kragen hochklappt, wenn man am Weg zur Arbeit durch buntes Laub stapft und wenn auch der letzte Bikepark geschlossen hat, sind genug Anzeichen dafür zusammen, dass wohl bald der Winter kommt. Und darauf will man vorbereitet sein.

Eine sehr gute Möglichkeit, sich auf die kommende Wintersaison einzustimmen, ist die Alpinmesse in den Innsbrucker Messehallen, die dieses Wochendende, am 29. und 30. Oktober, bereits zum elften Mal stattfindet.

Die Alpinmesse hat sich in den letzten Jahren von einer Fachkonferenz zum Publikumsmagneten gemausert, weil sie mit einer recht guten Mischung aus Information, Workshops und Unterhaltung etwas für alle BergsportlerInnen bereithält. An die 12.000 BesucherInnen werden auch dieses Jahr wieder erwartet.

Einerseits kommen sie natürlich, um die neuesten Produkte der Bergsportindustrie anzusehen, von Bekleidung über Schitourenbindungen bis zu ultrabreiten Freeridelatten, andererseits, um Stars der Szene zu sehen und kennenzulernen. Allein im Freeride-Village warten mit Flo Orley, Nadine Wallner oder Stefan Häusl einige VeteranInnen der Freeride World Tour. Aber für viele interessanter ist wohl das Programm außerhalb der Produktschau, wo es hauptsächlich um alpine Sicherheit geht.

Vorträge und Workshops

Für die ExpertInnen werden im Rahmen des Alpinforums neueste Erkenntnisse in Sachen Berge und Sicherheit präsentiert, diesmal zu den Themen Umgang mit dem Seil und der problematischen Selbsteinschätzung beim Schitourengehen.

Für ein breiteres Publikum sind die Vorträge im Freeride Village angelegt und natürlich die vielen Trainings und Workshops. Allein 18 verschiedene Workshops werden auf der Alpinmesse angeboten, von Freeride Starter Workshops der Alpenvereinsjugend über Basiswissen zum Lawinenlagebericht, zu digitaler Tourenplanung, sinnvollem Einsatz von Smartphones am Berg bis hin zur Lawinenverschüttetensuche in einem 600m² großen Hackschnitzelfeld.

Mit dem Ticket zur Alpinmesse kann man pro Messetag an zwei Workshops teilnehmen, man muss sich dafür allerdings bereits vorher anmelden, um auch einen Platz zu bekommen.

Freeride Filmbase

Schon am Freitag Abend, also vor dem eigentlichen Beginn der Alpinmesse, findet die Freeride Filmbase im Innsbrucker Metropol Kino statt. Hier werden Freeridefilme gezeigt, bei denen entweder die ProtagonistInnenen oder die Macher einen Bezug zu Innsbruck haben.

Neben "The White Maze", dem Abenteuer-Freeride-Film von Matthias Mayr und Matthias Haunholder, sind das diesmal zum Beispiel auch "Escapades" der Innsbrucker Freeski Crew, Aline Bocks und Lena Stoffels Surf- und Snowboardtrip "Way East" ins japanische Hokkaido oder der Freeride-Film mit dem lustigsten Trailer seit Langem - "A mord’s Sauhaufen in an z’kloan Zelt" von Whiteroom Productions - zu sehen.

Klettervorträge und Boulderaction

Am Samstag und Sonntag gibt’s dann Multimedia-Vorträge der Extremkletterer Steve House und Ines Papert, und die jungen Stars der Boulderszene kann man beim Bloc Alpin Boulder Contest bewundern. Vor dem sehr kletterbegeisterten Innsbrucker Publikum wollen sich etwa Jakob Schubert oder Jessica Pilz noch einmal in besonders gutem Licht zeigen, bevor es für sie in die Wettkampfpause geht. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.