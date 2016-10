Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Hearts Hearts - "AAA" | Ja, Panik - "Futur II" | Polkov - "Forgotten Babies" | Sixtus Preiss / Koenig - "Everything Is Still The Same"

Hearts Hearts - "AAA"

Der österreichischen Band Hearts Hearts glückt mit ihrem Song "AAA" wieder einmal eine wunderlich funkelnde Mischung. Seltsamer Klingklang, wie ein singendes Flaschen- und Tonglocken-Orchester, wie einem Stück von Caribou, Pantha du Prince oder Four Tet entlehnt. Dann: eine Bassdrum, die Wendung hin zum zerbrechlichen Song, eine gläserne Stimme, Streicher. Die Umschlingung von zärtlicher Elektronik und Pop. Rätselhaft, groß.

Ja, Panik - "Futur II"

Im Frühling dieses Jahres ist die Gruppe Ja, Panik zehn Jahre alt geworden und schenkt der Welt aus diesem Grund ein Buch: "Futur II" nennt es sich schon schön gestelzt. Eine Art Briefwechsel, in dem die Bandmitglieder versuchen, sich an die eigene Geschichte zu erinnern. Eine Verwischung von Fakt und Fiktion. Der brandneue Song dazu ist ein knackiger, minimalistischer, spröder Postpunk-Kracher. Mit prominentem Bass, Solo und dreimal Funk.

Polkov - "Forgotten Babies"

Ende November erscheint mit "Closer" das zweite Album von Polkov, die Vorabsingle "Forgotten Babies" beschwört schon einmal eindringlich den großen, prächtigen Überschwang, den geilen Pomp, die melancholische Ekstase. Mächtiger Rock, der nicht mehr ganz so deutlich von Americana und Folk spricht wie bisher, triumphaler Pop, Jubel, Tränen, Schweiß, Euphorie. Kurz und überwältigend, elektrisierende Musik für all die Girls und Boys of Summer.

Sixtus Preiss / Koenig - "Everything Is Still The Same"

"Rare Earth" heißt die neue EP von Sixtus Preiss, kommt über das verlässliche Wiener Label Affine Records, für die Single "Everything is still the same" hat er sich einen idealen Partner ins Boot geholt. Ein vibrierender, elastischer Track, 100 Portionen Jazz im Tank, prägnant und versatil am Bass und am Schlagzeug. Kollege Koenig bringt den schön verbogenen Rap und den nasalen Singsang mit Soul im Gepäck. Psychedelisch, hypnotisch und magic.

