Sex, Drugs and Todesstrafe

In Kalifornien ist die US-Wahl gar nicht das Topthema, sondern die Gesetzesvorhaben, über die auch am 8. November abgestimmt wird: Über Kondompflicht in Pornos und legales Kiffen.

Das ist der letzte Schrei der Halloween-Kürbis-Mode: Ein "Trumpkin".

The #Trumpkin. Orange on the outside, hollow on the inside, and generally seedy. pic.twitter.com/QD21dr9Fxp — Garrett Phillips. (@GarrPhillips) 16. Oktober 2016

Den gibt es auch in der Hillary-Version. Angeblich gibt es in San Francisco auch "Trumpkins-Contests", wo die schönsten Hohlköpfe prämiert werden. Noch zehn Tage, bevor die USA einen Präsidenten oder eine Präsidentin wählt. Doch die Wahl am 8. November scheint hier niemanden so richtig aufzuregen, es gibt Wichtigeres im Leben der Kalifornierinnen und Kalifornier: Kürbisse, Gras und Kondome zum Beispiel.

Sex, Drugs & Death Row

Propositions, das sind Gesetzesvorhaben, über die mit Hilfe einer Volksabstimmung entschieden wird. Diese haben in Kalifornien einen besonders wichtigen Stellenwert. Direkte Demokratie hat in den US-Bundesstaaten bekannterweise eine lange Geschichte, die auch gelebt wird. Es geht hier im Moment also nicht nur um Donald oder Hillary, sondern auch um einige wichtige Gesetzesänderungen, über welche die Menschen aktiv entscheiden dürfen. Am 8. November stehen 17 Vorschläge zur Wahl. Wer verwirrt ist, welche Nummer zu welchem Vorschlag gehört, kann sich den Proposition-Song anhören. Alles klar?

Kalifornien & Gras

Über die Proposition 64 wird ebenfalls am großen Wahltag, dem 8. November, abgestimmt. Dieses Vorhaben entscheidet über die Legalisierung des Cannabis-Konsums in Kalifornien. Außerdem stimmen am selben Tag auch die Bundesstaaten Massachusetts, Maine, Arizona und Nevada über die Legalisierung ab. Sollten sich die WählerInnen mehrheitlich dafür entscheiden, dann wird der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat demnächst ein Green State und Kiffen legal. Seit einer Volksabstimmung im Jahr 1996 ist Cannabis in Kalifornien zumindest zu medizinischen Zwecken legal. Aber das Rauchen von Cannabis ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Geschichte:

Eine Legalisierung wäre für die Cannabis-Industrie ein Millionengeschäft und auch für den Bundeststaat Kalifornien äußerst gewinnbringend: 15% Steuern auf Cannabis-Produkte, das könnte im Jahre hochgerechnet eine Milliarde Dollar an Steuergeldern bringen und bis zu 100 Millionen Dollar einsparen, denn dank der Legalisierung des Marihuanabesitzes würden hohe Kosten für Polizei, Sondereinheiten, Gericht und Haftanstalten wegfallen. Die zusätzlichen Steuergelder, so sieht es Proposition 64 vor, sollen in die Drogenprävention, in Bildung, in Umweltmaßnahmen und in die Marihuana-Forschung fließen.

Kalifornien & Kondome

Aktuell stehen in Kalifornien für den 8. November insgesamt 17 Volksentscheide zur Abstimmung, so auch die Abschaffung von Plastiksackerl im Supermarkt. Außerdem die Kondompflicht in Pornos:

Amerikaweit werden in Kalifornien die meisten Pornofilme gedreht. San Fernando Valley in Los Angeles gilt als Pornohochburg. Ein mehrheitliches "Ja" bei der Proposition 60 würde bedeuten, dass DarstellerInnen am Set in Zukunft Kondome verwenden müssen. Und dass die ProduzentInnen für Gesundheitschecks ihrer DarstellerInnen finanziell aufkommen, ebenso wie für die ärztlichen Behandlungskosten, falls sich die DarstellerInnen am Set mit ernsthaften Krankheiten anstecken.

Eigentlich eine gute Sache, so möchte man meinen. Doch viele ProduzentInnen und DarstellerInnen sehen ihre Persönlichkeitsrechte und ihre Privatsphäre bedroht und lehnen ein diesbezügliches Gesetz strikt ab.

Our bodies, our choice!, so lautet der Protestruf, den man vor Kurzem auch auf der großen Demonstration von Mitarbeitern aus der Pornoindustrie hören konnte, die in Los Angeles stattgefunden hat.

Kalifornien & die Todesstrafe

Ein großes Thema ist aktuell auch die Reformierung der Todesstrafe, dafür stehen die Propositions 62 und 66. Aktuell warten in Kalifornien 750 Häftlinge in der Death Row auf ihre Hinrichtung. Seit 1970 wurden in Kalifornien insgesamt 13 Vollstreckungen durchgeführt. Seit dem Jahr 2006 ist es in Kalifornien zu keiner einzigen Hinrichtung gekommen.

Falls die Proposition 62 ein mehrheitliches "Ja" erreicht, dann gehört die Todesstrafe in Kalifornien bald der Vergangenheit an - zur Freude vieler MenschenrechtsaktivistInnen und der Demokratischen Partei, die dieses Vorhaben unterstützen. Propositon 66 hingegen würde das Gegenteil bewirken: Eine Beschleunigung des Verfahrens auf maximal fünf Jahre. Werden beide Anträge mehrheitlich mit "Ja" entschieden, dann kommt der Antrag zum Einsatz, für den öfter mit "Ja" gestimmt wurde.

Das Kreuz mit dem Kreuz

Wohin mit dem Kreuzerl? Wer sich nicht auskennt, holt sich im Pissed Off Voters Guide Rat, den ein paar AktivistInnen zusammengestellt haben. Der Folder liegt in so ziemlich jeder Buchhandlung und Bar auf und erklärt kurz und bündig, worum es in den 17 Voschlägen geht und wofür man stimmen kann und soll.

Hell Yes! Ja zur Legalisierung von Cannabis. Hell Yes! Die reichsten 1% sollen mehr Steuern zahlen. Mehr Steuern auf Softdrinks? Yes!

Wer es genauer nimmt, kann auch auf Ballotpedia nachschlagen.

Pikante Themen, die hier am 8. November also zur Wahl stehen. Was war da sonst nochmal schnell los? Nevermind.