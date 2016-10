Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 29.Oktober 2016"

Die FM4 Charts vom 29.Oktober 2016

"I ♥ Stress" - Ihr auch? Bilderbuch sind unsere neue Nummer 1!

Ihr Sex On The Beach wird langsam warm

Sie heiratet ein Model, weil sie kann

Er ist so heiß auf Instagram

In echt ist er ein feiger Scheißkerl

Jaja

Sagt mir was geht ab, Boys

Ihr seid mir viel zu fad, Boys

Fade Hunde die nicht beißen wollen

Gib mir noch was Frankie

Ich brauch Kicks

I ♥ Stress

Wir ♥ jedenfalls Bilderbuch, die auch auf ihrer aktuellen Single die Zukunft wieder ganz vorne miterfinden. Von Platz 5 an die Spitze, gefolgt von unseren Vorwochen-Darlings Justice und der unvergleichlichen Mavi Phoenix, ihrerseits selbst eine alte Bilderbuch-Freundin. So soll es sein! Übrigens gibt es diese Woche in unseren Charts auch besonders viele Neueinstiege. Für die der kommenden Woche könnt ihr hier voten.