Die Aufdeckerin: Zeitumstellung

Exklusiv aufgedeckt: Zeitumstellungsexperte Urs Zeiger bewacht jeden Sommer die berühmte Sommerzeitstunde.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Es ist noch nicht einmal Weihnachten und wir haben schon alle ein Geschenk bekommen. Einfach so. Ohne brav zu sein. Eine ganze Stunde ist uns geschenkt worden! Eine extralange Nacht - eine Stunde mehr Party, mehr Liebe, mehr Binge-Watching, je nachdem. Aber das Ganze ist nur halb so selbstlos wie es klingt. Dieselbe Stunde ist uns im Frühling genauso grundlos schon entzogen worden. Viele Menschen bekommen einen Mini-Jetlag, andere nervt es einfach nur so. Liebe Ohren, warum tun wir uns das jedes Jahr aufs Neue an?

Antonia Stabinger

Die Zeitumstellung soll uns Energie sparen. Aber man munkelt auch, dass die durch die Sommerzeit erhöhten Heizkosten im Frühling und Herbst eigentlich alles wieder mindestens ausgleichen. Was steckt also wirklich dahinter? Handelt es sich hier um eine Verschwörung der Gemeinschaft für LebenserschwernisbefürworterInnen? Oder ist es eine lustige Pointe ohne Sinn? Und wo kann ich das aufdecken?

Mit aufdeckerischer Gnadenlosigkeit habe ich den europaweit bekanntesten Zeitumstellungsspezialisten ausfindig gemacht: Herr Dr. Dr. Urs Zeiger. Geschwind eile ich in sein Büro, aber er hat keine Zeit, zumindest keine zu verschenken. Als ich ihn auf die neu geschenkte Stunde hinweise, ist er doch bereit, vor mein enthüllendes Mikrofon zu treten. Jetzt endlich kann ich alles über die Sommerzeit erfahren!