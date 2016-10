FM4 Filmgeschichten mit Anton Corbijn

"Heute muss ich niemandem mehr auf die Nerven gehen, um ein Foto schießen zu können. Heute werde ich gefragt." Der niederländische Fotograf und Filmregisseur Anton Corbijn im Gespräch mit Petra Erdmann.

Filmgeschichten Anton Corbijn im Gespräch mit Petra Erdmann

Nick Cave, Johnny Cash, David Bowie, Joy Divison, U2, Depeche Mode, und und und - sie alle sind dem niederländischen Fotografen Anton Corbijn vor die Linse gekommen. Die Schwarzweiß-Fotos von Anton Corbijn waren und sind stilprägend für Generationen von Independent Musikern, Künstlern und ihre Fans. Mit seinen grobkörnigen Musikvideos, die wie aus einer anderen Welt schienen, hat Corbijn in den 90ern der bunten glatten MTV-Ästhetik Paroli geboten.

Anton Corbijn hat die Popikonografie des 20. Jahrhunderts wesentlich mitgeschrieben. Seit einigen Jahren macht er auch Spielfilme, wieder mit den Großen, diesmal mit denen aus Hollywood: etwa mit George Clooney oder auch Philip Seymour Hoffman, den er in "A Most Wanted Man" für seine letzte große Rolle verpflichten konnte.

Anton Corbijn steigt mit einem Hexenschuss aus dem Taxi, den er sich am Flug von L.A. via Amsterdam nach Wien geholt hat, um in einem Zwischenstopp bei der photo vienna über seine Arbeit zu sprechen. "Meetings, Meetings, Meetings", hätte er in Amerika absolviert, denn um seinen neuen Spielfilm auf Schiene zu bringen, sind diese umso zahlreicher notwendig.

"Wenn man keine kommerziellen Family-Film in den USA dreht, dann ist der Weg zum nächsten Kinoprojekt eben doppelt so hart und lang", erklärt der schüchterne 61-Jährige, ganz uneitel und down to earth.

Wir gehen ins FM4-Studio, um die FM4 Filmgeschichten aufzuzeichnen und sprechen über Anton Corbijns Stationen seiner aufregenden Karriere und über seine zahlreichen Begegnungen mit Persönlichkeiten aus dem Pop-Geschäft.

"Heute muss ich niemandem mehr auf die Nerven gehen, um ein Foto schießen zu können. Heute werde ich gefragt. Es dauerte Jahre, bis ich zu den Leuten, die ich fotografieren wollte, nicht mehr aufschauen sollte. Man kann keine gute Arbeit abliefern als Fan", resümiert Corbijn über seinen Werdegang. "Das Level, auf dem man arbeitet, muss mindestens so hoch sein, wie das der Person, mit der man arbeitet."

"Ich erinnere mich an das einzige Foto, das ich von Bob Dylan gemacht habe. Es war um drei oder vier Uhr in der Früh nach einem Konzert auf dem Parkplatz, unter schrecklichen Lichtbedingungen. Dylans Sohn hatte mich darum gebeten, seinen Vater zu fotografieren. Bob sagte: 'Oh, Anton wants to take a picture' - aber Dylan hat sich keine dafür Zeit genommen und gemeint, später machen wir mehr. Dazu ist es nie gekommen. Ich mag dieses Photo, wo er die Hand vor´s Gesicht hält. Und wahrscheinlich wäre Bob Dylan die einzige Person auf einer Liste, von der ich das Gefühl hätte, unbedingt noch Fotos machen zu wollen."

FM4 Filmgeschichten

