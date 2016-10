Nova Rock 2017

Es ist Herbst, wir wissen aber jetzt schon alles zum Nova Rock 2017. System Of A Down, Green Day, Linkin Park, Blink-182, Beginner, Architects, Danko Jones, Feine Sahne Fischfilet, David Hasselhoff u.v.a.

Das war das Nova Rock 2016 fm4.orf.at/novarock2016

Natürlich ist noch Zeit bis zur nächsten Sommer-Festival-Saison, aber das Nova Rock bucht jetzt schon wie verrückt für 2017. Bisher ist die Zahl der Bands schon so hoch, dass beschlossen wurde, auch nächstes Jahr wieder einen „Warm Up Tag“ einzurichten. Also 2017 gibt es wieder vier Tage Nova Rock! Der lustige Late-Night-Act hat es mit David Hasselhoff auch wieder in sich.

Nova Rock

Das NOVA ROCK Festival 2017 findet von 14. - 17. Juni 2017 statt. Austragungsort werden auch diesmal wieder die Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf sein.

Stellt sich noch die Frage nach dem bisherigen Line-Up:

Bisheriges Line-Up

SYSTEM OF A DOWN

GREEN DAY

LINKIN PARK

BLINK-182

BEGINNER

SIMPLE PLAN

AIRBOURNE

187 STRASSENBANDE

ARCHITECTS

OF MICE & MEN

DANKO JONES

PIERCE THE VEIL

SUICIDE SILENCE

FEINE SAHNE FISCHFILET

THE DILLINGER ESCAPE PLAN

DEVILDRIVER

AVATAR

DAVID HASSELHOFF

Bis Faschingsbeginn am 11.11. 2016 um 11:11 bekommt man übrigens noch das "Friends Of Nova Rock-Ticket" zum Vorzugspreis. Danach wird's teurer.