Let's Make Halloween Great Again!

Zu Halloween ist das wahrscheinlich der spannendste und knallbunteste Ort der Welt: The Castro in San Francisco.

Alexandra Augustin ist unterwegs in den USA. Mehr Stories auf fm4.orf.at/usblog

Wo, wenn nicht im Bezirk The Castro, muss Halloween am Schönsten sein? Das bunte Lesben- und Schwulenviertel in San Francisco blickt auf eine lange Geschichte zurück: In den 1910er und 1920er Jahren war der Stadtteil nahe des Golden Gate Parks als Little Scandinavia bekannt, weil sich hier vorwiegend Menschen schwedischer, norwegischer oder finnischer Herkunft eine neue Exil-Community in Kalifornien aufgebaut haben.

Nach dem Summer of Love 1967 im nebenan gelegenen Haight-Ashbury transformierte sich das nach dem legendären Castro-Theater benannte Viertel zum Schwulen- und Szenetreff. An jeder Ecke hängen die Regenbogenfahnen und hier sind alle willkommen: Egal wie man aussieht, was man anhat oder woher man kommt. Hier ist man der Zeit immer ein Stück voraus und everything goes. Was hier aber gar nicht geht ist Langeweile.

Wer ihn noch nicht gesehen hat, soll sich natürlich den Film Milk ansehen, der sich um das Leben des Politikers und Aktivisten Harvey Milk dreht. Er hat sich in der Castro für die Rechte von Homosexuellen eingesetzt. Er war der erste offen homosexuelle Politiker der USA. 1979 wurde er vom ehemaligen Stadtrat Dan White im Rathaus erschossen, danach kam es in der Castro zu den White Night Riots, bei denen Schwulenbars durch die örtliche Polizei verwüstet wurden. Noch heute erinnert an jeder Ecke alles an Harvey Milk. Coffee-Shops wurden nach ihm benannt, dazu ein Platz, eine Straßenbahn und überall hängen Regenbogenfahnen. In den Shops liegen Malbücher auf, die an das Leben von Harvey Milk erinnern.

The Castro als auch das benachbarte Haight-Ashbury sind immer noch sehenswerte Bezirke, auch wenn sie mittlerweile leider völlig gentrifiziert und auf den Geschmack von Touristen zurecht geschneidert sind. Hier ein Hippieshop, dort ein paar schicke Cafés und der Bikram-Yoga-Kurs an der Ecke kostet im Monat mindestens so viel wie ein Zimmer im mittlerweile viel beliebteren, mexikanischen Mission-District ein paar Blocks weiter südlich. Halloween ist hier in de Castro trotzdem eine Sensation! Hier die allerschönsten Paradiesvögel und Creatures of the Night: