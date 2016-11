FM4 Science Busters: Asteroidenkarriere

Die Science Busters zeigen auf Österreich-Tour ihr Asteroidenbier her. Aber wo kommt der Asteroid eigentlich her?

FM4 Science Busters Martin Puntigam, Dr. Florian Freistetter und die Welt der Naturwissenschaften

Sciencebusters.at: Livetermine und alle Infos zu Büchern, Hörbüchern, Auszeichnungen

Die FM4 Science Busters gibt es auch als Podcast

Nach der erfolgreichen Premiere von „Bierstern, ich dich grüße“ gehen die Science Busters auf Österreich-Tournée und sind ab 2. November erst in Salzburg, Innsbruck, Baden, Linz zugange und am 7.11. wieder in Wien.

Immer im Gepäck haben sie dabei ihr selber gebrautes Asteroidenbier. Dafür hatten sie bekanntlich einen eigenen Asteroiden in die Brauerei mitgebracht und überbrühen lassen. Oder vielmehr einen Meteoriten, der aber auch einmal ein Meteor war. Oder ein Bolide oder eine Sternschnuppe. Ganz schön viel Nomenklatur, die sich die Astronominnen und Astronomen da ausgedacht haben.

Wann man welchen Ausdruck zur Beschreibung eines Himmelskörpers verwendet oder ob das alles ohnedies dasselbe ist, darüber sprechen Martin Puntigam und Florian Freistetter.

FM4 Science Busters: Asteroidenkarriere