Großer Sport auf großer Leinwand

Die FM4 Draußen Tipps diesmal ganz im Zeichen der vielen anstehenden Action-Sport Filmfestivals.

Abseits von Metern und Sekunden Ein wöchentlicher Überblick auf FM4 über sportliche Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen.

Dass man in der oft recht trüben Übergangszeit von Sommer- auf Wintersaison darbende Sportlerherzen sehr leicht zu einem Ausflug ins Kino überreden kann, haben mittlerweile viele FilmemacherInnen und VeranstalterInnen entdeckt. Diese und nächste Woche starten auf jeden Fall große Outdoor-, Sport-, und Abenteurfilmfestivals und Kinotouren. Ein kleiner Überblick:

European Outdoor Film Tour

Am Montag, den 7.11. läuft die mit 150 Screenings in ganz Europa größte Action-Sport-Filmtour des Kontinents, die European Outdoor Film Tour (kurz EOFT) auch in Österreich an. Seit 16 Jahren steht bei der EOFT eine breite Palette von Abenteuer- und Sportdokumentationen am Programm, diese Saison etwa Base Jumping und Wing-Suit-Fliegen, eine Kajak-Expedition in Papua-Neuguinea, Big-Wall-Klettern auf Baffin-Island oder Jeremy Heitz' Liste von 15 Viertausendern, die er im Laufe eines Winters alle mit den Schiern befahren will.

Von den Plakaten lacht dieses Mal mit David Lama ein Vertreter des modernen Alpinismus, der seinen Weg vom Sportklettern aus begonnen hat. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Bergsteiger Conrad Anker hat er sich in Nepal an der Erstbesteigung des 6.900 Meter hohen Granitgigantens Lunag Ri versucht.

Zweiter Österreich-Bezug auf der Tour ist Harald Philipp. Der in Deutschland geborene Bike-Bergsteiger lebt mittlerweile in Innsbruck und rückt von dort zu seinen Abenteuern aus, was bei ihm bedeutet, die Räder raufzutragen, um dann möglichst flüssig auf alpinen Steigen abzufahren.

Die EOFT beginnt am 7.11. in Wolfurt in Vorarlberg und macht dann bis Ende November 18 weitere Stopps verteilt über Österreich.

Freeride Film Festival

Das Freeride Film Festival steht seit 2010 als Fixpunkt im Kalender für Freeridefans. Ausschließlich mit österreichischen und anderen deutschsprachigen Produktionen und ProtagonistInnen im Gepäck tourt das Festival heuer von Innsbruck über vier deutsche Städte nach Wien. Danach gibt's noch Zusatzvorstellung in Linz, nochmals Wien und Dornbirn.

Wenn die meisten ProtagonistInnen auch aus dem deutschsprachigen Raum kommen, der Schnee, den es zu sehen gibt, ist international. Die beiden zweifachen Freeride-Weltmeisterinnen Nadine Wallner und Eva Walkner erkunden etwa die Wildnis Alaskas (und zwar ganz gegen die Gepflogenheiten ohne Helikopter), Matthias Haundholder und Matthias Mayr zeigen in der Festivalversion von "The White Maze" ihre Erstbefahrung des Gora Pobeda in Ostsibirien. Stefan Häusl und Björn Heregger hingegen bleiben lieber daheim und wagen in "Spurtreu" eine "philosophischere" Herangehensweise ans Freeriden.

Tourdaten 2016 05.11. Innsbruck, Metropol Kino

10.11.Wien, Gartenbaukino Specials: 13.11. Linz, Design Center

14.11. Wien, Stadtkino

17.11. Dornbirn, Kulturhaus

Das Programm des Freeride Film Festivals ist heuer besonders stark von der Schi-Fraktion geprägt. Nur die Ästhetiker Wolle Nyvelt und Steve Gruber halten mit "Äsmosphere" die Fahne der Snowboarder hoch. Wobei man Snowboarden bei Wolle in diesem Fall wohl als Überbegriff wählen muss, denn die Boards, die Wolle fährt, haben keine Bindung, es sind Pow-Surfer, die Wolle noch dazu selbst herstellt. Boards und das Riding sind dabei Eleganz pur.

MonEpic

Alp-Con Kinotour Snow-Filmblock

Die Alp-Con Kinotour hat für ihren Snow-Filmblock ein schönes Paket aus drei sehr unterschiedlichen Filmen geschnürt. Als Highlight sticht dabei der 66-minütige Freeski-Blockbuster "Ruin and Rose" heraus, der nicht nur mit einigen der weltbesten New-School-Freeridern wie Markus Eder, Russ Henshaw, Bene Mayr oder Fabio Studer aufwarten kann, sondern auch mit einer epischen Rahmenhandlung, die in einem postapokalypitschen Wüstenszenario angesiedelt ist.

Im zweiten Film "Characters on Skis" gibt's dann eine feine Kombination aus Big Mountain Lines, tiefen Powderturns und feiner Backcountry-Freestyle Action, von Japan über die Lofoten bis ins Vorarlberger Montafon, wo auch der dritte Film des Blocks "Dahem" spielt, in dem Filmemacher Hanno Mackowitz die Leidenschaft von Montafoner TourengeherInnen und FreeriderInnen zu erkunden sucht. Mehr zum Zurücklehnen und Genießen.

Der Snow-Block der Alp-Con Kinotour startet bereits heute, am 3.Oktober im Innsbrucker Metropol-Kino, am Tag darauf läuft er dann im Salzburger Mozartkino. Ende November/Anfang Dezember gibt es dann weitere Vorstellungen in Kinos in ganz Österreich.

Mountainfilm Graz

Der Vetaran unter all den Outdoor- und Sportfilmfestivals, die in den nächsten Wochen starten, ist das internationale Filmfestival Mountainfilm Graz, das nächste Woche vom 8.-12. November bereits sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Aus insgesamt 220 Film-Einreichungen aus 36 Ländern haben es heuer 110 Produktionen in den Wettbewerb geschafft, bei dem in vier Kategorien Filme ausgezeichnet werden: Alpinismus & Expeditionen, Sport in Berg- & Naturräumen, Natur & Umwelt und Menschen & Kulturen.

In dem wirklich sehr breiten Festivalprogramm finden sich klassische Berg- und Naturdokumentationen genauso wie Freeski- und Boulder-Edits und nahezu alle Sportarten am Berg werden abgedeckt.

Man kann Barbara Zangerl bewundern, wie sie als erste Frau die "Alpine Trilogie", drei Extremkletterrouten in den Alpen, meistert, Rafa Ortiz staunend dabei zusehen, wie er mit dem Kajak die Niagarafälle runter fährt oder mit Snowboarder Travis Rice die besten Powderlines rund um den Pazifischen Wasserkreislauf jagen.

Neu im Programm sind heuer Mountainfilm Lectures, bei dem Filmemacher über die Produktionsbedingungen und ihre Konzepte sprechen. Beim Mountainfilm Meet & Screen am Mittwoch, 9.11. im Dom im Berg, sind das etwa der Slackliner Reini Kleindl oder der Bergfotograf Sebastian Wahlhüttner, der sehr viel Wert auf Storytelling legt.

Mehr großer Sport auf großer Leinwand als dieser Tage geht nicht.