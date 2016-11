FM4 Acoustic Session mit Jamie T

Der Londoner Musiker ist gerade auf Tour, und macht einen Zwischenstopp bei uns im Studio 2.

Jamie T war kurz vor seinem heutigen, ausverkauften Konzert im Wiener WUK bei uns im Studio, um drei Songs im Rahmen einer FM4 Acoustic Session aufzunehmen - und hat uns dabei das schöne Geschenk gemacht, aus drei seiner Alben drei Songs auszuwählen: Sign of the times (Trick), The Prophet (Carry On The Grudge) und Emily’s Heart (Kings & Queens).

Jamie T spielt ohne Gitarrenplättchen, das ist auch der Grund, wieso er mit den Händen fachelnd im Studio 2 auf- und abläuft. Er träufelt nämlich schnell Kleber über die eingerissenen Fingernägel.

„Trick“, sein viertes Studioalbum ist gerade erschienen. Wenn man von Jamie T Stil- und Genremixe gewöhnt war, treibt er es hiermit noch ein Stückchen weiter. Es hat ihm Spaß gemacht, erzählt er, wie vor allem auf den ersten beiden Alben, aber jetzt noch ein bisschen mehr alles auszuprobieren. Die ersten, die seine neue Songs zu hören bekommen, sind nicht sein Manager oder Produzent, sondern seine engsten Freunde.

They’re always a good test. If their head’s are nodding, you know, you got some good stuff going. If not – throw it out.

Aufgenommen wurde diesmal nicht in UK, sondern in US – einfach, um der Langeweile Londons zu entkommen, erzählt Jamie schmunzelnd. Er muss sich manchmal selbst dazu überreden, die Comfort Zone zu verlassen.

For me, it’s important to go to work. Not to have your studio in your bedroom as I was used to. It’s hard sleeping with flashing lights and stuff all around you.