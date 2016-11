Wünschen und Lügen

In Karin Peschkas Roman "FanniPold" lügt die Heldin sinnlos und besiegelt damit ihr Schicksal.

Otto Müller Verlag

Am Anfang von "FanniPold" steht der Absturz: Fanni landet in einem Baum, hinter ihr ein Fallschirmpilot, seine Kotze in ihrem Nacken, in ihrer Brust steckt ein Ast. Derart intim hat sich Fanni das nicht gewünscht, so war das nicht geplant, der Tandemflug nicht, die Landung nicht und alles davor war ebenso eine Kette von Entscheidungen, die wie Unfälle passieren. Auch der Tandemflug, ein Wunsch, der so circa zum Letzten zählt, was Fanni möchte, ihr aber dennoch erfüllt wird.

Das Schlamassel nimmt seinen Anfang als Fanni beim Frauenstammtisch in der Pizzeria behauptet, sie habe Krebs. Wobei, Behauptung, das bedeutet eine Aussage mit Kopf. Doch Karin Peschkas tragikomischer Heldin fällt so eine Aussage aus dem Mund ("Das ist ihr einfach so aus dem Mund gefallen und kam im Grunde aus dem Nichts.")

Die Pizzeria, der Supermarkt, in dem Fanni arbeitet, das Haus, das sie mit ihrem Mann gebaut hat und in dem sie mit einer pubertierenden Tochter und ihrem Sohn lebt – all das befindet sich in einem kleinen Ort. Man kennt sich, weil alle nach demselben Schema leben. Die Tage abfertigen, nennt es Fanni. In ihr aktiviert sich jener blinde Fleck, an dem ungenutzte Talente schlummern und das ungelebte Leben danach drängt, gelebt zu werden. Fanni lässt die Unvernunft zuschlagen.

"Etwas Unbändiges wollte sich einen Weg bahnen aus tiefer Brust. Aber in dieser Ödnis war kein Platz dafür. Fanni bog vom Hauptplatz ab, die Straßen hinunter zum Gemeindezentrum, auch hier fast jedes Geschäft leer, die Scheiben verklebt oder mit Vorhängen zugedeckt. „Damit man nicht ins Innerste sieht,“ dachte Fanni."

Es ist dieses Innerste, das Fanni im Jahr vor ihrem Fallschirmflug, umtreibt. Das Leben, die Freundschaften, die Liebe sind für sie nichts anderes als Serien oberflächlicher Handlungen, vorgefertigten Phrasen, unhinterfragter Konventionen. Fanni rebelliert dagegen, auch brachial.

Man wundert sich im Ort über Akte des Vandalismus, vermutet – nona – Asylwerber. Wo denn bitte, fragt sich die randalierende Fanni und schreibt ein arges Wort in den Kies.

In kurzen Kapiteln, knappen Sätzen, mit Präzision und Sprachwitz erzählt die oberösterreichische Autorin Karin Peschka alternierend jene Stunden, die Fanni und Poldi im Baum hängen und Fannis Jahr davor. Und im Laufe des Buches wächst einem diese Ulknudel, die mit dem Feuer spielt, die sich wehrt gegen das Schema und das Funktionieren nach Plan, sehr ans Herz.