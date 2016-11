Brand New

Die FM4 Neuvorstellungen der Woche: Run The Jewels - "Talk To Me" | Mule & Man - "One Hand Clap" | Fil Bo Riva - "Franzis" | Trümmer - "Europa Mega Monster Rave". Mit Voting!

Run The Jewels - "Talk To Me"

Aus der Zusammenarbeit von Killer Mike und El-P hat sich eine der spannendsten Rap-Gruppen der jüngeren Geschichte entwickelt. Ein Produzent, zwei Mikrofone, ab und zu der eine oder andere Gast, insgesamt aber doch recht minimalistisch, oldschoolig und knochentrocken. Demnächst erscheint das dritte Album von Run the Jewels, die Vorabsingle macht wieder das ganz große Fass auf. Hochenergetisch, rough und roh, dabei doch voller Elan und Funk. Bombe.





Mule & Man - "One Hand Clap"

Unter dem Namen Mule & Man basteln Bonaparte-Mastermind Tobias Jundt und Kid Simius gemeinsam lasziven, smoothen Elektronik-Pop. Ihre erste EP hat Tropf von Dynamite Deluxe gemixt, HipHop gibt’s auf „One Hand Clap“ aber nicht zu hören. Vielmehr sexy verhuschte, verträumte Musik für die mit rotem Samt ausgekleidete Lounge. Ein stilvoller Tanz im guten Anzug und im besten Hemd, unter der Glitzerkugel, Ekstase, Glam.







Fil Bo Riva - "Franzis"

Der junge italienische Musiker Fil Bo Riva hat seiner Debüt-EP den schönen Namen „If You’re Right, It’s Alright“ gegeben, produziert hat Robert Stephenson von den Mighty Oaks. Und das passt dann natürlich auch ganz gut: Das Fundament von Fil Bo Rivas Musik ist Folk, gerne an der akustischen Gitarre, dazu kommt eine Dosis Soul und in Falle der Single „Franzis“ ein Tupfer kerniger Südstaatenrock. Ein Lied, das das nie zu Ende erzählte Thema verhandelt: Man verliebt sich, es entspinnt sich ein elektrisch geladenes Hin und Her. Aufregend.

Fil Bo Riva

Fil Bo Riva - Franzis (Hook)





Trümmer - "Europa Mega Monster Rave"

Auf ihrem zweiten Album namens „Interzone“ beleuchten die Hamburger Boys von Trümmer die Zwischenräume zwischen Nacht und Tag, Alltag und Rausch, Vernunft und Wahnsinn. Punkrock und Postpunk, dazu Texte in deutscher Sprache, in denen neben Revolution und Rebellion auch Romantik Platz hat. „Europa Mega Monster Rave“ ist da einer der politischsten Songs: Die Sehnsucht nach Zusammenhalt, Unity, Toleranz, Peace und Euphorie.

