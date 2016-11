Moop Mama auf Tour!

Im Dezember touren unsere liebsten Blasmusik-Rapper durch Österreich! Gewinn Tickets.

Mit ihrem aktuellen Album hat die Urban Brass Band Moop Mama endlich einen richtig guten Slogan für ihre Musik und Lebenseinstellung gefunden: „M.O.O.P.Topia“, so der Albumtitel, umschreibt perfekt die immer wiederkehrenden Themen bei Moop Mama: Urbanität, Utopien, die verschiedenen Möglichkeiten des Zusammenlebens. Party und Politik in einer Band vereint. Die zehnköpfige Formation hat sich mit Blumentopf, Megaloh und Jan Delay auch prominente Gäste mit ins Boot geholt.





Im Festivalsommer haben sie schon bewiesen, dass ihnen selbst zur Nachmittagsstunde die Herzen zufliegen. Im Dezember werden Moop Mama nun sechs Konzerte in Österreich spielen, um das Jahr nochmal schön ausklingen zu lassen. In Rot, mit jeder Menge Hits und hoffentlich mit Euch an einer dieser Gig-Stationen, die man auch gut als Lebensfreude-Tanstellen betrachten kann.

Gewinnspiel

Gewinn Tickets für Dich und Deine Begleitung bei einem dieser sechs Konzerte. Schick uns eine Mail mit einem selbstgedichteten „Alle Kinder“-Vierzeiler und deiner Wunsch-Location an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist der 1. Dezember um 12 Uhr.

Moop Mama auf Tour: