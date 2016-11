Die US-Wahl auf FM4

Hillary Clinton oder Donald Trump? Wir begleiten den Wahltag - der hierzulande eigentlich eine Wahlnacht ist - am Dienstag vom Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden.

Bis vor Kurzem war man lange Wahlkämpfe in Österreich ja nicht gewohnt. Die unendliche Geschichte der Bundespräsidentschaftswahl verschafft uns hier jetzt zwar ein bisschen Erfahrung, aber das alles ist natürlich nichts verglichen mit dem vielleicht längsten Wahlkampf der Welt: Den Wahlen zum US-Präsidenten. Oder diesmal vielleicht sogar zur ersten US-Präsidentin. Der 8. November wird es zeigen.

Alexandra Augustin hat uns die letzten Wochen über in mehreren Geschichten aus den USA bereits auf den Wahlabend eingeschworen und vorbereitet. Jetzt geht's ins große Finale.

APA/AFP/PAUL J. RICHARDS

The Great American Playlist

mit Nina Hochrainer (15-19) und Andreas Gstettner-Brugger (19-21)

FM4 porträtiert am Vorabend der US-Wahl die 50 Bundesstaaten der USA musikalisch. Von Alaska bis Louisiana, von Kalifornien bis nach Maine geht die akustische Reise, mit Zwischenstopps im Silicon Valley, an der texanisch-mexikanischen Grenze, an Wahlkabinen in Florida, dem New York von Donald Trump und dem Hinterland von Kansas. Von Rap aus Atlanta und politischem Folk aus Omaha wird die Rede sein, genauso wie von Beyoncés Südstaaten-Fantasie und der Californication der Red Hot Chili Peppers. Nina Hochrainer und Andreas Gstettner-Brugger präsentieren sechs Stunden lang die USA und zeigen anhand einer musikalischen Reise, wie sie sich popkulturell am Ende von Obamas Amtszeit und am Beginn einer neuen Präsidentschaft darstellt.

FM4 Auf Laut: The US Elections 2016

mit Claus Pirschner (21-22 Uhr)

Das Duell um das Weiße Haus war selten so unterhaltsam und zugleich besorgniserregend. Auf der einen Seite der Milliardär Trump, der mit exzentrischen Auftritten und sexistischen Aussagen Schlagzeilen macht, auf der anderen Seite die erfahrene Politikerin Hillary Clinton, die im Wahlkampf-Finish gegen schwere Vorwürfe durch das FBI kämpft.

Während in der Politik die Skandale immer häufiger werden, versuchen Protestbewegungen wie „Black Lives Matter“ auf den Straßen ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.

Was sagt der polarisierende Wahlkampf über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft aus? Über diese Frage diskutiert Claus Pirschner am Wahlabend mit Gästen und AnruferInnen in FM4 Auf Laut.

Die Ergebnisse im Sleepless Special

mit Robin Lee (01-06 Uhr)

Die Election Night auf FM4: die FM4-Reporter Steve Crilley und Kate Farmer sind live im Studio und Nachrichtenchef Paul Brennan meldet sich aus den USA. Alex Augustin berichtet von der “Siegesfeier der Republikaner in San Francisco” und online auf fm4.ORF.at tickert Dave Dempsey live zur Wahl.

Und weiter am Mittwoch...

In der Morning Show und in Reality Check bringen wir Reaktionen zum Wahlausgang sowie Kommentare und Analysen von ExpertInnen und KorrespondentInnen aus den USA und Europa.

All das und noch viel mehr gibt es natürlich auch online und gleich im Anschluss für 7 Tage im FM4-Player.