Tribe Vibes Soundsystem Tour, die zweite

DJ Phekt, Trishes und Adam Bassrunner machen sich wieder auf die Reise um HipHop und Reggae Vibes in ganz Österreich zu verbreiten.

Seit mehr als 25 Jahren erforscht Tribe Vibes wöchentlich (Donnerstag abends um 22 Uhr) das weite Klang-Universum des HipHop mit regelmäßigen Abstechern in benachbarte Gefilde wie Soul, Funk und Reggae.

Für letzteres haben die Hosts DJ Phekt & Trishes vor drei Jahren Adam Bassrunner als Spezialisten mit ins Boot geholt, der monatlich neue Sounds aus Kingston und dem Rest der Welt in seinem Reggae Corner vorstellt.

Jetzt wird diese organische Mischung aus HipHop und (Dancehall) Reggae, im Stammbaum der Musikgenres ohnehin ganz enge Cousins, für je eine Nacht in diverse Clubs und Lokalitäten rund um Österreich gebracht.

Wer also wissen will, was die Tribe Vibes Hosts so spielen, wenn sie mehr als zwei Stunden Zeit haben und die Tanzfläche in Bewegung bringen wollen, kann sich das an folgenden Terminen anschauen: