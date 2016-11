"How the fuck I get robbed?"

Der New Yorker HipHop-Newcomer Dave East erzählt in seiner Single "Keisha" eine Geschichte von Verführung und Verrat - ein klarer Fall für den FM4 HipHop-Lesekreis.

Nach Jahren der Dominanz der Südstaaten wünschen sich in der HipHop-Geburtsstadt New York viele wieder einen neuen Ostküsten-Helden. Und Dave East aus East Harlem ist ein hoffnungsvoller Anwärter auf diesen Posten. Wurde er doch zuerst von Nas auf dessen Mass Appeal Label geholt und dann gar von Def Jam Records unter Vertrag genommen. Das Resultat ist ein Mixtape namens Kairi Chanel, benannt nach Dave Easts acht Monate alter Tochter. Darauf kombiniert er unterschiedliche Sounds mit einem durchaus lyrischen Zugang zum Texten. In der Vorab-Single Keisha entfaltet sich zum Beispiel ein fast schon klassisches Drama:

Als Dave East im Video den Homies auf der Parkbank von seinem letzten Abenteuer erzählt, wirkt das anfänglich nach einer dieser im Rap leider allzu üblichen Eroberungs-Geschichten. Ab einem gewissen Punkt zeichnet sich aber ein interessanter Twist ab (Spoiler-Alert!): Der allzu selbstbewusste 28jährige Rapper ist nach einer längeren Party- und Sex-Nacht eingeschlafen und um ein Paar Luxus-Sneaker, Juwelen, sein Telefon und 15,000 Dollar ärmer wieder aufgewacht. Obwohl er die trickreiche Keisha verflucht, weiß er auch, dass ihr allzu einfach in die Falle gegangen ist:

I told myself I wasn't drinking, why the fuck I get bent?

And how the fuck I get robbed?

Dave East

Der FM4 HipHop-Lesekreis, bestehend aus Natalie Brunner, Mahdi Rahimi und meiner Wenigkeit hat bei Keisha anfangs Ähnlichkeiten zu Renee vermutet und wundert sich über den Mangel an Mentoren, die den armen Dave East in eine so missliche Lage geraten ließen...