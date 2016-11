Die Aufdeckerin: Trumps Anfechter

Exzessiv enthüllt: Trump hat sich aus Österreich die besten Wahlanfechter einfliegen lassen.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Wie geht es euch so nach dem amerikanischen Eleven Nine? Kurz war ich davon überzeugt, dass das eine neue Aktion von Jimmy Kimmel ist. Nach der Challenge "I told my kids I ate all their Halloween candy" kommt jetzt eine neue Videoserie für Erwachsene zum Thema "I told my friends Donald Trump won the election". Aber Kimmel hat sich dazu noch nicht bekannt. Es ist also höchste Zeit, dass ich selbst in die Vereinigten Staaten Amerikas reise und die Lage durch meine adlerhaften Aufdeckungsaugen betrachte.

In Washington D.C. angekommen, erwarte ich beim Aussteigen aus dem Flugzeug eine Atmosphäre von intensiver Toleranz. Schließlich haben ja so viele AmerikanerInnen einen Kandidaten gewählt, der öffentlich als Außenseiter, den man nicht für ganz voll nehmen kann, beschrieben wurde. Was für eine nette Geste, um diesem Kandidaten wieder ein bisschen Hoffnung und Selbstvertrauen zu geben! Aber die Toleranz hält sich in normalen Grenzen.

Nun muss ich jemanden finden, der mir beim Aufdecken behilflich sein kann. Kann ich Donald Trump vor mein Mikrofon bekommen? Wohl kaum. Aber vielleicht finde ich trotzdem jemanden, der aus dem Wahlkästchen plaudern kann. Aber wo? Auf einmal fällt meinem unfehlbaren Spürsinn ein verloren wirkender Anzugträger auf. Er zieht hinter sich eine betonrührende Mischmaschine her. Dieser Mann muss etwas wissen. Ich eile zu ihm und konfrontiere ihn gnadenlos mit meinen enthüllenden Fragen: