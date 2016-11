Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "FM4 Soundselection Vol. 35"

1. Bilderbuch I ♥ Stress

2. James Hersey Miss You

3. Camo & Krooked Feat. Joe Killington If I Could

4. Salute Storm

5. Mavi Phoenix Quiet

6. Skero Feat. Monobrother Kopf Im Gnack

7. P.Tah & Con Fast Bis Ins All

8. Tunesmith & Villa Life Feat. Megaran Favorite Song

9. Yukno Zu Meinen Göttern

10. Space Echo Rainbow Power

11. Motsa Feat. Sophie Lindinger Petrichor

12. Mynth Vain (Monophobe Remix)

13. Sixtus Preiss Feat. Koenig Everything Is Still The Same

14. Soia A Porcupine’s Agenda

15. Sandra Kurzweil Mad Men

16. Soulitaire One Of Many Parts

17. The Crispies Bad Blood

18. Gospel Dating Service Red

19. Vicious Is She Worth It

20. Hella Comet Swim

21. Princess Ananda Kill The Dragon

22. Rosi Spezial Am Sunntig Blibsch Nüchtern