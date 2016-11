Protestsongcontest 2017

Könnts ihr bitte ein bissl mehr dagegen sein?! Der #PSC17 wartet auf eure Lieder!

In aller Kürze: Dein Protestlied auf CD oder Stick bis zum 02.01.2017 samt ausgefülltem Anmeldeformular an Radio FM4 schicken und den #PSC17 gewinnen.

2016 ist ein Scheißjahr! Die wildesten PopulistInnen gewinnen Wahlen, die größten KünstlerInnen sterben, die Zahl der weltweit Vertriebenen erreicht neue Rekordwerte, tagtäglich ertrinken Fliehende im Mittelmeer. Die Kluft zwischen Wohlhabenden und Armen, zwischen GlobalisierungsverliererInnen und jenen, die Angst davor haben, GlobalisierungsverliererInnen zu werden, zwischen Hilfsbedürftigen und Neiderfüllten wird laufend größer. Demokratien werden von Quasi- und Möchtegern-Diktatoren unterhöhlt. Unverständnis, Angst und Hass trennen die Gesellschaft nach Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Grad der Behinderung oder sexueller Orientierung.

Es gibt genug, gegen das es sich anzukämpfen lohnt!

Christian Stipkovits / Radio FM4

Daher suchen Radio FM4 und das Rabenhoftheater bereits zum 14. Mal eure Protestlieder!

Was?

Der Vortrag eurer Auflehnung, euer Widerspruch gegen das euch falsch Erscheinende, euer Einwand gegen etablierte Ärgernisse, euer Einspruch gegen ein Unrecht, eure akustische Rebellion gegen das Böse und Schlechte, eure Reklamation versiebter Produkte und verhunzter Dienstleistungen, eure Widerspenstigkeit gegenüber einer von falschen Versprechungen und miesen Entscheidungen geprägten Regierung oder einer verlogenen und verbogenen Opposition - all das muss in eigenen Worten ausgeführt werden, selbst wenn ihr die Musik dazu gut klaut oder zumindest halbwegs annehmbar interpretiert.

Christian Stipkovits, Radio FM4

Wie?

Wir verlangen einen physischen Tonträger, auf dem ihr eure Äußerungen des Unwohlseins, eure Beanstandungen und eure Vorwürfe in akzeptabler Tonqualität und in einem etabliertem Dateiformat festhaltet und uns per Post, Paketdienst oder persönlicher Übergabe zur Verfügung stellt. Das ausgefüllt beizulegende Anmeldeformular finden aufsässige KünstlerInnen auf protestsongcontest.net.

Das ganze Konvolut geht bitte an:

ORF

Radio FM4

Kennwort: Protestsongcontest

1136 Wien

Wann?

Einsendeschluss ist der 2. Jänner 2017 (Poststempel).

Wir wählen aus euren Klagen, Anfechtungen und Einwürfen, eurer Gegen- und Notwehr, eurer Auflehnung und Widerrede - kurz aus eurem Krawall die 25 lautesten Empörungen, stärksten Widerworte, heftigsten Gegenstimmen aus, die dann am 27. Jänner 2016 im Haus der Begegnung Rudolfsheim/Fünfhaus gegeneinander anspielen und -singen, um die besten zehn Klagen für das Finale zu küren.

Dieses Finale der besten 10 findet dann wie jedes verdammte Jahr am 12. Februar - dem Jahrestag des Beginns des österreichischen Bürgerkriegs 1934 - im Wiener Theater Rabenhof statt, wo eine Jury aus 6 berühmt-berüchtigten Persönlichkeiten sowie eine Publikumswertung über den Protestsong 2016 entscheidet. Die Veranstaltung wird auch live auf Radio FM4 sowie als Videostream auf fm4.orf.at übertragen.