Something for the Weekend

Ausgehtipps. Fire in the Disco.

Freitag

Bei The Future Sound in der Stadtwerkstadt Linz sind das österreichische Duo Mieux und der kalifornische Beat-Jongleur Daedelus am Start. Kommt aus der Blase des Labels Brainfeeder, agile Elektronika, Abstract HipHop, Digital-Jazz.

Die Gruppe Ja, Panik feiert im curtain den Release ihres sehr guten Buches "Futur II".

Bei Klub Fraktal & Salopp! im Werk ist die Band Powernerd zu Gast.

Zirkus Maximus mit DJ REM GOW von Red Light Radio Amsterdam im celeste. Disco, bester Wildstyle.

Die Buchmessenparty im Foyer des Gartenbaukinos.

Zuckerwatt mit Marco Bailey in der Grellen Forelle. Techno, Techno.

Nil Desperandum im rhiz.

FEMME DMC im fluc.

Im Bunker Graz ist Greg Beato vom spezialcoolen Label L.I.E.S. zu Besuch. Räudiger Techno, Endzeit-Elektronik.

Das FM4 Tribe Vibes Soundsystem besucht Jamboree im JazzIt Salzburg.

Samstag

Club Majik im Elektro Gönner. Afro-Tropical, funky Stuff, Disco.

Das Wiener Label Konkord feiert im fluc eine Label-Party, unten in der Wanne gibt's derweil Malefiz. Pop, elektronische Tanzmusik.

Frischer Fisch in der Grellen Forelle. Mit Fabio Florido, unter anderem bei der Minimal-Instanz Minus zuhause.

Duzz Down San presents ClubbDuzz im celeste. Experimentla HipHop, Bass, Grime, funky Electronics.

13 Jahre 90ies Club im Loft.