Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 12. November 2016"

Die FM4 Charts vom 12. November 2016

Mavi Phoenix bleibt mit "Quiet" an der Spitze, gefolgt von Banks & Steelz und Regina Spektor.

Die FM4 Charts für 7 Tage im FM4 Player

Der höchste Neueinstieg kommt diese Woche von Run The Jewels mit "Talk to Me". Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, darüber könnt ihr hier abstimmen!