Die Neuvorstellungen der Woche: Avec - "Bones", Camo & Krooked - "If I could", Skero - "Pistenkanone" und Sohn - Conrad"

Avec - "Bones"

Schönes Neuland: Die Welt hat AVEC durch zerbrechliche Lagerfeuerballaden, gerne akustisch, kennen und lieben gelernt, mit ihrer neuen Single erweitert die österreichische Musikerin das Spektrum. Auf „Bones“ wird es elektrischer, gar dezent elektronischer. Hier schimmert der Minimal-Pop von The xx und die Goth-Romantik von The Cure, im Refrain mischen sich die große Sehnsucht und Ideen von galoppierendem Krautrock der /0er-Jahre. Und doch bleibt es AVEC.

Camo & Krooked - "If I could" (ft. Joe Killington)

Dass die zwei Herren nicht bloß Drum’n’Bass können, ist ja schon länger bekannt. 2017 erscheint das neue Album von Camo & Krooked, da wird wieder das weite, weite Feld der Elektronik großzügig und ausgefuchst durchmessen werden. Der neue Vorbote zur Platte ist jetzt wieder so ein sexy Hybrid: Die Grundnote von Drum’n’Bass wirkt durch, stilvoller Großraum-House, verstolpertes Post-Step-Geklapper, gar eine Gitarre, eine Stimme voller Soul. Anthem.

Skero - "Pistenkanone"

Nach dem ultimativen Freibad-Hit widmet sich der versatile Skero jetzt der gegenüberliegenden Saison: „Pistenkanone“ ist der Kracher für die Ski-Hütte, für das genussvolle Aprés-Ski jeglicher Art, aber auch, eh klar, für den HipHop-Club. Dabei ist der Track eben nicht ballermann-haft ranschmeißerisch oder superaufdringlich, sondern vertrackt, dunkel, komisch elektronisch. Was sagt der Text: Skero ist der Geilste auf der Piste. Sonst aber eh auch.

Sohn - "Conrad"

Seit dem rasanten Aufstieg und seinem Debütalbum "Tremors" aus dem Jahr 2014 hat sich Toph Taylor ein bisschen aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ist von Wien nach Los Angeles gezogen und hat da an frischer Musik für sein Projekt SOHN gedoktert. Nach dem Song „Signal“ ist der neue Vorbote zum demnächst erscheinenden zweiten Album wieder mal ein gewieftes Stück elektronische Popmusik. Diesmal nicht bloß digitaler Soul, sondern auch: Soul. Und Gospel, R’n’B für die gute Zukunft. I can feel it coming, we can never go back.