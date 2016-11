Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "The daily Blumenau. Extra Edition, 12-11-16. "

The daily Blumenau. Extra Edition, 12-11-16.

Die nächste Fußball-WM findet ohne Österreich statt. Anmerkungen zum Länderspiel-Ärgernis Österreich - Irland.

#fußballjournal16

Das präsumtiv getätigte Ansage, dass eine Niederlage heute noch nicht das Ende der Chancen für die WM-Qualifikation bedeuten wird, hat sich nach den heutigen 90 Minuten #AUTvsIRL als das entlarvt, was sie ist: reiner Bullshit.

Es ist nämlich jetzt schon, im Herbst 2016, dem ersten Drittel der Quali-Campaign aus und vorbei, gegessen und erledigt. Zumal die drei direkten Konkurrenten auf Augenhöhe schon jetzt, nach zwei von drei Heimspielen gegen sie, enteilt. Ganz egal, wie später noch Wales vs Serbien ausgeht.

Dass die ÖFB-Spieler das wussten, das war schon der Mimik/Gestik von Arnautovic/Alaba anzusehen, als sie während der Hymne vor Anspannung fast schon aus der Haut zu fahren drohten. Die Intensität dieser letzten Schlacht des in Relation gesehen durchaus verheerenden Jahres 2016 war zu greifen, zu schneiden zu spüren.

Dass sie sich auf dem Platz nicht in vor Spielwitz berstenden Akteuren und gut gesetzten Kombinationen niederschlagen konnte, ist das große dunkle und düstere Geheimnis dieses Teams in diesem Jahr.

Dazu kam, dass Koller ganz offensichtlich keinen konkreten Plan hatte, die seiner vorher geäußerten Ansicht so simplen, immer noch wie vor drei Jahren agierenden Iren auszutricksen. das, was geschah, wirkte eher wie Zufall: der Überhang auf der linken Seite, der Wimmer wie eine zusätzliche Offensiv-Kraft wirken ließ und die Dürftigkeit der rechten Seite wo Schöpf wie ein Fremdkörper und Klein so gut wie gar nicht agierte, wird ja wohl kein Plan gewesen sein. Lange zerfiel das österreichische Spiel in eine defensive Vierer-Einheit (Klein-Drago-Hinteregger-Baumgartlinger), in eine Linksdominante (Wimmer-Alaba-Arnautovic) und drei in der Luft hängende Offensivkräfte (Schöpf-.ASabitzer-Janko).

Das ist das exakte Gegenteil eines Matchplans.

Der von Martin O'Neill war seinerseits durchaus nicht überkomplex aufgebaut. Ein 4-5-1, das sich im Bedarfsfall auch in ein 6-3-1 verwandelte (und so kaum etwas zu- oder durchließ), dann aber auch in einem 4-4-2 gegenpresste und sich in den ganz minimal gesetzten Kontern auch mit Einzelvorstößen begnügte, also gar kein Interesse daran hatte, Überzahl zu erzielen.

Das ist ein auf Absicherung und Vorsicht bedachtes System, dem man nur mit kreativer Variabilität, mit stetig verändertem Aufbau, also dauerndem Wechsel zwischen Kurzpaßspiel und langen Bällen, zwischen Vorstößen im Zentrum und über die Außen begegnen kann.

Wenn das nicht klappt, spielt man keine Chancen heraus. Und wer keine Chancen herausspielt, so wie Österreich in Halbzeit 2 (in Halbzeit 1 war es auch nur eine), dann kann man kein Spiel gewinnen.

Wieder einmal rächte sich auch die fehlende Wechsel/Umstelle-Fähigkeit von Koller. Als er Wimmer herausnahm, spielte zunächst Ilsanker (verwirrt oder fehlgebrieft?) Linksverteidiger, ehe man dann nach mehreren Minuten auf eine Art 3-2-3-2 umstellte, das allerdings auch keine neue Spielanlage brachte. Das erinnerte an den Wahnsinn, den gestern Werner Gregoritsch nach der Halbzeit-Pause aufführte, als er Schmerböck in der Spitze agieren ließ. Das sind Anzeichen hochgradiger strategischer Verwirrung.

Diese Verwirrung hat sich abgezeichnet und angebahnt, sie hat Platz gegriffen und die Selbstsicherheit, auf der dieses Team durch die Jahre 2014 und 2015 gesegelt ist, überlagert. Und hat somit zum vorschnellen Ende aller Turnier-Chancen geführt.