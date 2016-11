Abhängen im Schlachthof

Einmal im Jahr wird Wels zur Kurzfilmhauptstadt Österreichs - denn dann findet das YOUKI International Youth Media Festival statt. Diesmal zum Thema "Abhängen". Wir verlosen einen Platz für einen Filmworkshop!

Laura-Lee Röckendorfer ist schon seit 13 Jahren Teil des durchwegs jungen YOUKI Festivalteams. Die Festivalleitung hat sie erst vor Kurzem übernommen, gemeinsam mit Boris Schuld - ihre Vorgänger Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber leiten mittlerweile die Diagonale in Graz.

22. - 26. November 2016

"YOUKI ist ein Probierraum, der vieles zulässt. Hier ist Platz für Lernen, Experimentieren, Scheitern und Erfolg", beschreibt Laura-Lee Röckendorfer das Festival. Und damit kommt ein buntes Festivalprogramm: Von 22. bis 26. November 2016 sind im Alten Schl8hof sowie im Medien Kultur Haus in Wels 97 Kurzfilme aus aller Welt (für den Filmwettbewerb eingereicht werden jährlich mittlerweile rund 500 Filme) wie auch Langfilme zu sehen. Außerdem werden Filmworkshops angeboten und auch die Partys sollen nicht zu kurz kommen.

Jugend bedeutet: abhängen und Zeit haben

Jedes Jahr gibt es einen thematischen Schwerpunkt, der sich durchs gesamte Programm zieht. Diesmal heißt es "Abhängen". Laura-Lee Röckendorfer kann sich mit dem Thema identifizieren:

"Wir machten uns Gedanken über Wels und unsere eigene Jugend in Wels. Was haben wir die meiste Zeit gemacht? Wo waren wir? Ziemlich schnell war klar, dass das, was wir die meiste Zeit gemacht haben, nichts auf den ersten Blick Produktives war. Wir haben Freunde getroffen und sind abgehangen. Stundenlang, tagelang. Zeit schien dabei keine Rolle zu spielen."

Mitten in dieser vermeintlichen Unproduktivität hat sich in der oberösterreichischen Industriestadt offenbar auch ein kreativer Brennpunkt jungen Filmschaffens entwickeln können, der österreichweit Vorbildfunktion besitzt - ein Medienfestival, das bereits seit 1999 jährlich stattfindet und immer noch vor Innovation und Energie sprudelt.

FM4 Filmschiene am YOUKI

Ebenfalls in das Thema "Abhängen" reiht sich die alljährlich von FM4-Filmchefin Petra Erdmann kuratierte Filmschiene. In der diesjährigen Ausgabe mit dem Titel "Her, Herself and She" liegt am 23. November der Fokus auf Mädchen am Sprung zur Frau, die gemeinsam ihre ideellen Räume abstecken.

SIXPACK

Dort ist dann "Wald der Echos" von Regisseurin Maria Luz Olivares Capelle zu sehen. Darin sondern sich drei Mädchen auf Campingurlaub von ihren Eltern ab, um sich ihre eigene Welt zu kreieren. Wir verfolgen eine Geschichte, die verschiedene Genres durchwandert - mystische Horrorelemente und surreales Drama gehen Hand in Hand. Die Mädchen verfolgen ein gemeinsames Spiel, werden darin zu mythologischen Skulpturen oder zu Wasserleichen. Ein außergewöhnlicher Beitrag des österreichischen Kurzfilms aus diesem Jahr!

Filmworkshop-Platz gewinnen!!

Neben dem Schauen von Filmen - ob kurz oder lang - geht es beim YOUKI auch immer ums Mitmachen. Auch dieses Jahr werden wieder zwei spannende Filmworkshops angeboten. Für einen der Workshops verlosen wir hier einen Platz inklusive Anreise und Übernachtung in Wels.

"Superhuman - Filmmaking" Leitung: Joseph Popper

Do, 24. Nov. - Sa, 26. Nov.

Ort: Medien Kultur Haus

Im Workshop "Superhuman - Filmmaking" geht es darum, 1-2 minütige Kurzfilme zu machen, die inspiriert von ausgewählten Superkräften sind. Die Spezialeffekte werden dabei aber nicht in der Postproduktion, sondern ganz analog per Hand erzeugt. Mit kleinen Hilfsmitteln und Tricks ist's möglich. "Ein Workshop für Tüftler und all jene, die gerne hinter die Kulissen des Films blicken", sagt Laura-Lee Röckendorfer.

Joseph Popper/YOUKI

