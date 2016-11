James Blake live

Heute in der FM4 Homebase: Der englische Electronic-Singer/Songwriter James Blake mit einem Konzert aus Berlin.

James Blake begeisterte vor fünf Jahren mit seinem ersten, selbstbetitelten Album, dann zwei Jahre später mit "Overgrown" und heuer im Frühling mit "The Colour In Anything", seinem dritten, wirklich virtuosen Werk - samt Gastspiel vom US-Musiker Bon Iver.

James Blake

Am 11.September 2016 spielte James Blake beim Lollapalooza Festival in Berlin. "Ich trete immer gerne bei Festivals auf", meinte er einmal in einem Interview. "Weil das meist Orte sind, an denen man ein neues Publikum trifft, wo immer jemand dabei ist, der einen zum ersten Mal live sieht oder bisher noch gar nicht gekannt hat."

In der FM4 Homebase präsentieren wir euch heute, Montag 14.11., ab 21:00, den Mitschnitt von James Blakes Auftritt beim Lollapalooza. Danach gibt's das Konzert für 7 Tage zum Anhören im FM4 Player.