Crack Ignaz verkauft aus dem Kofferraum heraus

"Marmeladé" nennt sich der neue Release von Crack Ignaz, den man sich nur heute, Montag, im Rahmen eines Kofferraumverkaufs holen kann.

Als ich um fünf nach vier aus der Straßenbahn am Schottentor aussteige, schaut mir schon das erste freudige Gesicht entgegen. In der Hand: Eine rote CD, am Handybildschirm ein Foto mit Crack Ignaz. Hier geht irgendwas heute und zwar was Besonderes.

Der Rapper verkauft nämlich seinen neuesten Release "Marmeladé" ganz exklusiv aus dem Kofferraum eines Autos heraus. Zum Runterladen gibt's nix, zum Späterkaufen auch nicht. Das ist nur etwas, das heute passiert, im Moment. Und damit ein kompletter Gegenpol zur sonstigen Releasestruktur der Musikwelt.

Christoph Sepin / Radio FM4

"Ich wollt irgendwas Reales haben", erzählt mir Crack Ignaz, der vor der Votivkirche in Wien gerade Autogramme signiert. "Nicht nur so Online-Shit." Der Platz vor der Kirche ist der erste Stopp für den heutigen Kofferraumverkauf, um 16 Uhr ist es dort losgegangen, um 19 Uhr geht es dann rüber zum Karlsplatz, wo alle Spätkommenden noch eine Chance haben den neuen Release zu ergattern.

Christoph Sepin / Radio FM4

Zwei Schlangen stehen vor der Kirche, eine die sich das Album abholt, eine die danach zum Signieren und Fotomachen geht. Die Stimmung ist trotz der andrangsbedingten Wartezeit sehr gut, die Gesichter lächeln, die Leute zeigen sich gegenseitig die Bilder, die sie gemeinsam mit Crack Ignar gemacht haben. Was immer man hier im Vorfeld geplant hat, es funktioniert. Und so ganz nebenbei wird die Schönheit des Fanseins und Liebe zur Musik zelebriert.

Christoph Sepin / Radio FM4

"Alle selber herkommen und holen", erzählt mir ein begeisterter Fan. "Geht's auf die Konzerte, Leute, kauft's euch Merch. Die Künstler brauchen's!" Einige der Wartenden sind auch primär da, um die Platte für Freunde zu holen, die es nicht nach Wien geschafft haben. Dass es da Konzerttickets für die Crack Ignaz-Show in der Arena auch noch dazu gibt, fällt den meisten zuerst gar nicht mal auf.

Christoph Sepin / Radio FM4

Einen Plan für die Leute, die es erst zum Karlsplatz schaffen, haben die Anwesenden Fans auch schon: "Einfach vorher auf einen Kaffee gehen oder Tee, aufwärmen, und dann nachher auf ein Bier." Denn es ist kalt, das darf man auch nicht vergessen. Umso beeindruckender, wieviele Leute da schon so früh aufgetaucht sind, um sich die Platte abzuholen.

Christoph Sepin / Radio FM4

Und auch Crack Ignaz hat motivierende Worte für alle, die ab 19 Uhr zum Karlsplatz kommen sollen: "Es ist kalt. Zieht's euch warm an. Aber sonst passt alles, ich freu mich schon!" Also dann, nix wie hin. Ich bring Tee mit.