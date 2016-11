Auf Tour

Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende: Für SnowboarderInnen geht's zum Air+Style in Peking oder zum Pleasure Jam, für Filmfans nach Salzburg und für KletterInnen und FreeriderInnen quer durch Österreich.

Abseits von Metern und Sekunden Ein wöchentlicher Überblick auf FM4 über sportliche Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Das ging schnell. Bereits nach dem ersten Contest der extrem langen Saison hat sich Anna Gasser schon so gut wie sicher für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang qualifiziert. Denn die 1.000 FIS-Weltcuppunkte, die sie für den Sieg beim Big Air Contest in Mailand eingefahren hat, sollten für einen Platz unter den besten 40 Big Air- und Slopestyle-Riderinnen reichen, auch wenn noch 13 weitere Qualifikations-Contests zu fahren sind.

Mateusz Kielpinski (FIS)

Nebenbei hat Anna Gasser auch ein weiteres Saisonprojekt abgehakt, nämlich Doubles endlich auch in einem Contest zu zeigen, was ihr letztes Jahr wegen ihrer Bandscheibenverletzung im Jänner nicht gelungen ist. Jetzt hat sie ihren "Signature Trick", einen Cab Double Underflip, den sie vor drei Jahren erstmals ausgepackt hat, in Mailand souverän in den Schnee gezaubert.

Pleasure Jam

Dieses Wochenende teilt sich der Snowboard-Tross auf. Der Pleasure Jam kehrt nach dem schneebedingten Ortswechsel im Vorjahr heuer wieder auf den Dachstein Gletscher zurück, wo drei Kicker in perfektem Zustand für den ersten großen Slopestyle Contest der Saison bereitstehen. Anna Gasser wird diesen Samstag wohl versuchen, sich den Pleasure Jam-Titel, den sie letztes Jahr an Katie Ormerod verloren hat, zurückzuholen. Aber auch Julia Marino oder Aimee Fuller werden da wohl mitmischen.

Bei den Männern ist das Riderfeld am Pleasure Jam dieses Jahr ein wenig ausgedünnt, findet doch am selben Wochenende der Air+Style in Peking statt. Doch mit Rowan Coultas, Emil Ulsletten oder Mathias Weißenbacher sind Garanten für eine gute Show am Start.

Und nach dem Contest wird natürlich gefeiert, heuer im Cult Club in Schladming.

Air+Style Peking

Wie bereits erwähnt, ist die Crème de la Crème der männlichen Big Air Snowboarder dieses Wochenende beim Air+Style Contest im berühmten Vogelnest-Stadion in Peking. Mittendrin in der Contest-Elite sind heuer auch wieder zwei österreichische Rider: Clemens Millauer ist letztes Jahr beim Air+Style in Innsbruck als Ersatzfahrer in den Bewerb gekommen, hat dort aber überzeugen können und sich damit auch sein Ticket für die Air+Style-Tourstopps in Peking, Innsbruck und Los Angeles für diese Saison gesichtert. Philipp Kundratitz hingegen wird in Peking sein Debüt auf einer Air+Style-Rampe feiern, nachdem er in der vergangenen Saison lange Zeit verletzt gewesen ist.

Radio FM4

Die Contests der Air+Style-Tour werden heuer in einem geänderten Format ausgefahren. Auf Wunsch der Rider werden die K.O.-Duelle abgeschafft. So soll vermieden werden, dass sich die besten Rider gleich in den ersten Runden gegenseitig eliminieren. Das geht zwar auf Kosten der Spannung, das Ergebnis sollte dadurch aber fairer werden. Und auch ohne Head to Head-Format wird die Trick-Progression beim Air+Style wohl andauern. Keine besonders gewagte Prognose: Es wird wieder viele Triple Corks zu sehen geben, allerdings mit mehr Variationen in Spins und Grabs als in den letzten Jahren.

Bergfilmfestival Salzburg

Das volle Programm zum Bergfilmfestival Salzburg gibt's hier.

Die Trick-Progression im Contest-Snowboarden wird am 23. Bergfilmfestival im DAS Kino in Salzburg wohl ähnlich spurlos vorübergehen, wie in den 22 Ausgaben zuvor. Hier zählen andere Werte, "das Bergabenteuer in seiner ganzen Vielfalt erleben" etwa, wie es im Programmtext heißt. An 19 Festival-Tagen von 16. November bis zum 4. Dezember wird von Kletter-, Bergsteiger-, Expeditions-, Slackline-, Kajak und Freeridefilmen alles, was man am und rund um den Berg sportlich machen kann, abgehandelt.

Simon Welebil / FM4

Besonders stark vertreten ist - in Erwartung des Winters verständlich - die Freeride-Fraktion. Mit "The White Maze", "Spurtreu", "Between" von Sandra Lahnsteiner, oder "Heimschnee" sind vor allem heimische Freeride-Produktionen stark präsent. Für Snowboardfans gibt's Travis Rice' Action Blockbuster "The Fourth Phase".

Wienerwald Trails - Trailfest

"The possibilities are endless"

Chris Cummins über den Verein Wienerwald Trails und ihren ersten legalen Mountainbike-Trail beim Weidingbach.

In Wien ist der Verein Wienerwald Trails gerade dabei, rund um die Stadt endlich ein zeitgemäßes Mountainbike-Trailnetzwerk zu errichten. Damit das auch finanziert werden kann, lädt er am Samstag, 19.11. zu seinem bereits 3. Trailfest ins Wiener Loft. Die Einnahmen des Trailfests werden direkt in neue Trailbauprojekte investiert und da stehen einige spannende Projekte am Plan.

Wienerwald Trails

Nachdem sie am Weidingbach heuer bereits den ersten legalen Trail im Wienerwald errichtet haben, planen sie vier weitere Strecken, und zwar im Bereich der Hohe-Wand-Wiese, einst Wiens einzigem Schigebiet. Dazu soll auch ein Pumptrack und ein Bike-Technik-Trainingscenter kommen.

Also: hinkommen, Infos holen, Party machen, feiern und damit den Trailbau finanzieren.

Risk'n'fun Starters

Seit Mittwoch, 16.11. ist auch das Risk'n'Fun-Team der Alpenvereinsjugend wieder unterwegs, um in den Blue Tomato-Shops in Österreich kostenlose Freeride-Starter-Workshops abzuhalten.

RNF/Frizz Köck

Auf dem Programm stehen unter anderem richtige Vorbereitung (Informationsbeschaffung, Lawinenlagebericht, etc.), Materialkunde und vor allem die Grundlagen für eigenverantwortliches Entscheiden.

All diese Themen werden während des Workshops mit den Teilnehmern und Trainern gemeinsam erarbeitet.

Termine:

Innsbruck: 17.11.2016

Wörgl: 18.11.2016

München: 23.11.2016

Salzburg: 24.11.2016

Wien: 25.11.2016

Graz: 26.11.2016

Sicher Klettern Tour

Und noch ein Hinweis auf eine Workshop-Reihe des Alpenvereins: die "Sicher Klettern Tour", die dazu beitragen soll, schwere Unfälle in Kletterhallen zu vermeiden, die vor allem auf menschliches Versagen zurückzuführen sind.

Sportklettertrainer und Bergführer aus dem Bundeslehrteam des Alpenvereins touren diesen Herbst mit einem 60 Kilogramm schweren Sicherungsdummy durch Österreichs Kletterhallen, mit dem man den Sturz des Kletterpartners simulieren kann. Außerdem geben sie Feedback auf die persönliche Sicherungstechnik und wer noch einen Platz in den kostenlosen Workshops ergattert, kann richtiges Sichern auch von Grund auf lernen.

Die Termine im Herbst: