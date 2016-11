FM4 Fotojagd bei der Vienna Comic Con

Wir wollen, dass ihr bei der VIECC eine Selfie-Tour macht. Wer eine der tollen Preise gewinnen möchte, wird sich ziemlich ins Zeug legen müssen.

Radio FM4 VIECC

Sa., 19.11., 10-19 Uhr

So., 20.11., 10-17 Uhr Messe Wien / Eingang D

Trabrennstraße 7, 1020 Wien (U2 Krieau)

Wie groß ist dein Enthusiasmus für Cosplay? Dieser Frage werden wir bei der kommenden Vienna Comic Con ausgiebig auf den Grund gehen. Wie auch schon auf der diesjährigen Game City machen wir bei der VIECC nämlich eine #fm4fotojagd.

Wir verteilen dazu auf der Messe Flyer mit über 20 Aufgabenstellungen. Jede/r Messebesucher/in mit einem Smartphone und einem öffentlichen Instagram-Account kann teilnehmen. Es müssen verschiedenste Selfies gemacht werden und mit dem hashtag #fm4fotojagd öffentlich auf Instagram gepostet werden. Manche sind einfacher, manche schwerer. Pro Selfie mit erfüllter Aufgabenstellung bekommt man Punkte. Wer am Ende des Tages die meisten Punkte hat, gewinnt.

Radio FM4

Wie kann ich mir das vorstellen?

Die Challenges sind etwa, dass du ein Selfie mit einer bestimmten Person machen musst. Manchmal geht es auch um spezielle Kostümierungen oder Gegenstände. Schummeln gilt natürlich nicht: Ein lustiger Hut macht noch lange kein Cosplay! Und natürlich gilt: Erst fragen, dann Fotos machen.

Inktank

Anders als auf der Game City hat FM4 auf der VIECC keinen eigenen Messestand. Wir sind allerdings Teil des großen Inktank – das ist ein Comic-/Streetart-Stand, den das Adhocrates Collective (bekannt durch die letzten FM4 Poster "Schule") dort aufbaut.

Teilnehmen, also Fotos hochladen kann man am Samstag, 19. November von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 20. November von 10 bis 15 Uhr. Die öffentliche Punkteauswertung findet am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr bei inktank statt, wo dann auch die Preise vergeben werden.

Christian Stipkovits / Radio FM4

Was gibt es zu gewinnen?

Samstag, 19. November

1. Media Markt-Gutschein im Wert von 500 Euro

2. Nintendo 3DS-Bundle (Nintendo 3DS XL mit "Yo-Kai Watch", "Dragon Quest 7" und "Rhythm Paradise Mega Mix")

3. Nintendo 2DS-Bundle (Nintendo 2DS mit "New Super Mario Bros. 2", "Mario Party Star Rush" und "Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen")

4. Nerf Strongarm Blaster

5. "FIFA 2017" (PS4)

Sonntag, 20. November