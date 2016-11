Flüsterzweieck in der großen Stadt

"In der großen Stadt" ist ein hörbares Bilderbuch. Aber Obacht! Es spielt weniger in den 50er-Jahren, als es scheint.

In der großen Stadt ist die glückliche Familie glücklich. Denn heute ist Feiertag. Gemeinsam sitzen Mutti, Vati und die Kinder zu Hause und haben Zeit für politische Bildung. Vati erklärt den Kindern weise, wer Donald Trump ist. Mutti fügt eifrig hinzu: „In der heutigen Zeit, in der alle gleich sein wollen, ist die Welt ein großes Durcheinander.“ Dabei blickt sie sehnsüchtig auf das Schwarz-Weiß Bild mit dem toten Großvater mit seinem stattlichen Gamsbart und beginnt eifrig zu stricken. Aber die Eltern wissen zum Glück genau: Hier würde nie so etwas Schreckliches wie im kulturlosen Amerika passieren.

Flüsterzweieck ist österreichisches Theaterkabarett mit und von Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger. Ihr aktuelles Programm "Menschenkür" ist noch ein letztes Mal am 23.11. im Wiener Kabarett Niedermair zu sehen. Alle Infos findet ihr auf www.fluesterzweieck.at

Aber dann ist es auch wieder genug mit Politik, denn alle haben Hunger. Heute ist Feiertag und da gibt es in der glücklichen Familie einen kräftigen Festtagsschmaus: Zum Abendessen gibt es eine glückliche Bio-Gans! Vati wirft lachend das blutende Tier auf den Küchentisch. Die Kinder eilen jubelnd herbei. Leopold, der Erstgeborene, darf heute mit seiner kleinen Hand die Eingeweide der Gans herausholen. Sein ganzer Arm verschwindet dabei in der Leiche. Hei, wie er dabei auf den Tisch erbricht! Die ganze Familie muss herzlich lachen.

Fluesterzweieck

Danach spazieren Mutti, Vati und die Kinder zum Christkindlmarkt. Mutti trägt heute ihr neues Vintage-Christkind-Kostüm, während Vati den modernen amerikanischen Santa Claus mimt. „Ho, ho, ho!“, murrt Vati männlich in das IPhone, das Leopold, der Erstgeborene halten darf. Alle sind glücklich, dass in der heutigen Zeit Weihnachten schon im November beginnt und die heitere Weihnachtsfreude so lange anhält.

„Hatschuff!“, macht es da mit einem Mal. Der kleine Leopold hat sich einen argen Schnupfen geholt . Zum Trost kauft ihm der großherzige Vater ein Spiel. „Au ja, Vati! Ist das das Photoshop-Spiel aus Holz?“ jubelt der kranke Leopold auf einmal kreuzfidel. „Ja! So könnt ihr bereits jetzt spielerisch lernen, wie man Fotos vorteilhaft nachbearbeitet.“ „Was für eine aparte Idee!“ schalmeit die begeisterte Mutti. „Hatschuff!“, macht es da wieder. Aber diesmal war es die kleine Theodora! „Macht doch nichts.“, meint die fürsorgliche Mutti, „Dann sind wir halt alle gemeinsam krank!“, und gibt Vati einen schleimigen Zungenkuss. Das wird ein schöner Abend werden, nicht wahr, Kinder?

#red: FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt - politische Bildung#

#red: FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt: Die Gans#

#red: FM4 Universal: Flüsterzweieck in der großen Stadt - Christkindlmarkt#