Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: A Tribe Called Quest - "We The People", Austra - "Utopia", The xx - "On Hold" und Kommando Elefant - "In all den abgefuckten Clubs"

A Tribe Called Quest - "We The People"

Unter großem – berechtigtem – Getöse ist gerade nach 18 Jahren Pause mit „We Got It From Here... Thank You 4 Your Service“ das neue Album von A Tribe Called Quest erschienen. Es ist wieder einmal sehr gut geworden und soll das letzte der New Yorker HipHop-Legenden sein. Die Single „We the People“ ist eine gewohnt magnetische Verschränkung von Minimalismus, trockenem Beat und elastischem Funk, ein Song über Ausgrenzung, Rassismus, Vorurteile, politisch und tanzbar.

Austra - "Utopia"

Anfang 2017 kommt unter dem Titel „Future Politics“ das neue Album von Austra, bis dahin wärmen uns Chefin Katie Selmanis und Kolleginnen schon einmal mit einem unterkühlten, chrom-blinkenden Track auf. Auf „Utopia“ biegen Austra ihren synthie-betriebenen Goth-Pop stärker Richtung Dancefloor, Richtung Entgrenzung, Erlösung im Taumel der Gefühle. Ein Stück über die Vereinsamung in der großen, weiten Stadt, moderne Lebensmodelle, Distanziertheit und die Liebe. Verwirrend, hypnotisch.

The xx - "On Hold"

Auch The xx haben ein neues Album im Gepäck, im Jänner erscheint mit „I See You“ die dritte Platte der glücklich betrübten Mininmal-Popper. In der Vorabsingle umschwirren und betasten Romey Madley-Croft und Oliver Sim einander in gewohnt erhebender und erhellender Zartheit und singen von den Liebesdingen und den Beziehungen, die manchmal eben zu verblassen drohen. Stärker als bisher wirkt das Treiben von Jamie xx durch, der den Song mit einem verpitchten Sample der Blue-Eyed-Soul-Boys Hall & Oates sachte auf den Dancefloor schiebt.

Kommando Elefant - "In all den abgefuckten Clubs"

In all den abgefuckten Clubs finden wir die Euphorie. Wir ziehen durch die Stadt, finden den Rausch und das Abenteuer. Ekstase, Schweiß, Glück, am Ende gehen wir dann vielleicht doch wieder alleine ins Bett. Die österreichische Band Kommando Elefant beschwört in ihrer neuen Single die Bilder und Gefühle der Nacht, dazu brummt und vibriert hochtanzbar ein Wave-Synthie-Pop-Track im Andenken an Joy Division und New Order, plus Gitarren-Solo. Wann gehen wir nach Hause? Wir gehen nie nach Hause.