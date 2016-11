FM4 Private Sessions mit Granada

Jetzt spielt's Granada bei dir zu Hause - am Dachboden, in der beheizten Waldhütte oder mit Palmen am Balkon? Schick uns deine Location für die FM4 Private Sessions und wir schicken dir Granada für ein exklusives vorweihnachtliches Konzert vorbei.

Mehr zum Thema FM4 Acoustic Session mit Granada

Das neue Projekt von Effi mit neu arrangierten Songs im Studio2. Granada auf Facebook

Südseeflair in deinen Privatgemächern? Geht ganz easy-breezy: Mit ihrem Billy-Joel-Cover und Anti-Stress-Lied "Wien wort auf di" oder ihrem Sommerhit "Pina Colada" bescheren dir Granada gute Laune und warme Herzen - genau das richtige also in der kalten Vorweihnachtszeit. Wir schicken dir Granada vorbei - vorausgesetzt, du hast auch eine geeignete Location für die Band und ein paar deiner Freunde.





Granada ist das deutschsprachige Projekt von Thomas Petritsch, der zuvor als Effi durchs Land getourt ist. Thomas erhielt den Auftrag, die Titelmusik zum Film "Planet Ottakring" zu schreiben, der 2015 erschienen ist - und zwar im Dialekt. Eine ziemliche Herausforderung, hat er mit Effi ja eigentlich nur englische Songs in petto. Und weil bei seiner neuen Arbeit als Filmmusik-Produzent so schöne Songtexte entstanden sind, hat Thomas Petritsch kurzerhand eine neue Band zusammen gestellt und Granada gegründet. Granada machen Mundartpop mit ordentlichen Rockgitarren, dem Akkordeon als urwienerisches und ursteirisches Instrument und Karibiksand zum Drüberstreuen.

In den nächsten Tagen sind Granada zusammen mit Sportfreunde Stiller auf Deutschland-Tour unterwegs. Oliver Zülch von den Sportis hat auch das Granada-Album produziert, das im September erschienen ist. Mitte Dezember tingeln Granada dann durch Österreich und werden auch bei dir zu Hause vorbeischauen.

Granada

FM4 Private Sessions mit Granada

Am 15., 16. und 17. Dezember werden Granada drei Privatkonzerte im intimen Rahmen spielen - inklusive Meet & Greet. Wenn du Granada-Fan bist, eine geeignete Location für dich, die Band und etwa 40 deiner besten Freunde hast, dann bewirb dich jetzt bei den FM4 Private Sessions.

Radio FM4

Granada live 12.12.: Graz, PPC

13.12.: Wien, WUK

14.12.: Linz, Posthof

15.12.: Dornbirn, Conrad Sohm

16.12.: Innsbruck, Weekender

17.12.: Salzburg, Rockhouse

Drei Termine stehen zur Auswahl, und weil die Band zu der Zeit gerade auf Tour ist (siehe rechts!), orientieren sich die Schauplätze der FM4 Private Sessions natürlich vor allem am jeweiligen Auftrittsort am Abend. Die Private Sessions finden jeweils am frühen Nachmittag (gegen 13 oder 14 Uhr) statt.

Für folgende Termine suchen wir Locations:

Do, 15.12.: Vorarlberg

Fr, 16.12.: Tirol

Sa, 17.12.: Salzburg

Bewirb dich für die FM4 Private Sessions bei dir zu Hause und schick ein Foto deiner ganz besonderen Indoor-Location an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 5. Dezember, 15 Uhr.