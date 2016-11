Männer, die auf Handys starren

Christoph Grissemann und Rocko Schamoni smsen sich und lesen das in den nächsten Tagen in Österreich. Die beiden wollen hauptsächlich Geld und Liebe. Eigentlich nur ersteres.

"Ich würde sagen es ist ein Briefroman, der sich anlehnt an die große Tradition der Briefwechsel, der Dialoge, wie sie beispielsweise ausgetauscht wurden von Unseld, Thomas Bernhard, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Thomas Mann und solchen Leuten", erklärt Rocko Schamoni und zieht dabei mehrfach schwer die Luft durch die Zähne.

In einer Reihe mit den großen Männern der deutschsprachigen Literatur sieht er Grissemann und sich natürlich. Weil, hey: "Wir haben uns auch viele, viele Jahre dialogisiert gegenseitig. Wir haben uns Briefe geschickt. Aber eben in SMS-Form. Und das ging sehr tief. Wir sind sehr tief in unser Leben in unsere Psyche eingedrungen."

Grissemann

21.07.2013 15:07:12

Andere Frage – was hast du gespürt, als

du mich das erste mal sahst. Bitte

um ehrliche Antwort

Schamoni

21.07.2013 16:46:18

Nichts. Totale Leere.

Grissemann

21.07.2013 17:27:57

Immer nur kränkend. Auf einen

Draufhauen, der eh schon am Boden

liegt … danke. Das wars

Das war’s natürlich noch lange nicht. Christoph Grissemann und Rocko Schamoni beenden ihre Beziehung immer wieder mal. Aber es geht ja auch weniger um Gefühle, denn um Geld.

Abwechselnd fordern sie das voneinander. Dringend. Mehr. Und sofort. Manchmal auch Bier. Oder Kugeln. Hauptsächlich aber Geld. Schließlich soll die Beziehung rein monetär sein. Dazwischen Demütigungen, Machtspiele und Beleidigungen.

Grissemann

13.3.2013 19:08:18

Du meinst dich über Beleidigungen

Meines Einflusses entziehen zu können.

Du zerbrichst darüber dass das nicht

Geht. Hab keine Angst

Schamoni

14.03.2013 12:40:00

Ich liebe dich und verehre dich.

Grissemann

21.3.2013 17:35:20

Würdest du mich als deinen

Schutzengel bezeichnen?

Schamoni

21.03.2013 19:07:36

Wohl eher Schmutzengel, weil du so

Kaputt bist. Geh, schick mir was aus

dem Keller, du Wurm.

Grissemann verfügt über einen riesigen Gerümpelkeller, aus dem er die fantastischsten Dinge anzahrt: von Servietten über Handpuppen, Umhänge und Zauberstäbe reicht der Fundus bis zu Brotkörben, Wachskerzen und Teekesseln. Vom Dachboden ganz zu schweigen. Alles lässt sich in Geld verwandeln. Selbst Bestechungsfotos (Interesse an Grissemanns Hoden?)

Und doch gibt es dazwischen rührende tiefgreifende Dialoge, abseits von Gewalt- und Sexphantasien. (Ich finde sie nur grad nicht.)

Ah doch:

"Mit dir smsen heißt, darüber alt zu werden." Resümiert Schamoni irgendwann. Bzw. genau am 01.05.2015 11:22:11.

Das berührt.

Die Idee des Buchprojektes gab es jedenfalls schon recht früh:

Schamoni

02.06.2013 12:51:46

Ich finde, wir sind jetzt so weit,

unseren "modernen Briefwechsel"

zu veröffentlichen, es sind viele

interessante Themen drin etc. Ich biete

es jetzt mal an, ja?

Und da ist es auch nicht mehr weit zur titelgebenden Nachricht.

Schamoni

24.07.2013 15:56:10

Ich will nicht Schuld sein an deinem

Niedergang. Du quillst auf, bist rot am

Kinn, die Leute reden über dich! Es

Geht bergab. Aber nicht wegen mir!

Schuld und Niedergang live

Piper Verlag

"Ein SMS-Gewitter ist kein moderner Briefwechsel, sondern eine Zumutung 2.0" schreibt Herausgeber Thomas Edlinger in einem "Geleitwort". "Ich mache es nicht, weil ich es gern mache, aber die beiden und das Honorar gern habe."

Briefwechsel oder Zumutung – die Meister der kurzen Form Schamoni und Grissemann haben aus "Ich will nicht schuld sein an deinem Niedergang" ein Exzerpt herausgeschält, das das Zeug für einen unterhaltsamen Abend hat. Schließlich haben die beiden Helden der Tastatur weder Kosten noch Mühen gescheut: "Mit Musik. Mit einigen Videos und Bildern. Also mit modernsten Effekten. Mit Bestuhlung. Mit Licht. Und sogar mit Sound."

In diesem Sinn – viel Spaß an diesen Abenden:

22.11., Rabenhof Theater, Wien

23.11., kavernen, Salzburg

24.11., Treibhaus, Innsbruck

25.11., Posthof, Linz

26.11., Dom im Berg, Graz