Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "The daily Blumenau. Monday Edition, 21-11-16. "

The daily Blumenau. Monday Edition, 21-11-16.

Frauen, Fußball-TV-Berichterstattung und obszöne Dreh mit dem Grid-Girl-Faktor.

#fußballjournal16 #genderpolitics

Die Präsentation von Fußball im TV obliegt (und hier hat in den letzten paar Jahren eine massive Änderung eingesetzt) nicht wie früher ausschließlich Männern, sondern mehrheitlich Frauen. Das erfüllt nominell eine alte Forderung nach Gleichberechtigung, ist aber das genaue Gegenteil davon: die neue Repräsentanz wird von einer telegenen Version des Grid-Girls (langmähnig, prettyfaced, hochhackig) wahrgenommen, deren inhaltliche Kompetenz zweitrangig ist. Dass Österreich diesem in Deutschland flächendeckend beherrschendem Trend (noch) widersteht, ist ein kleines Wunder.

ZDF / Rico Rossival

Frauen, die dem Publikum, also in erster Linie Männern, den Sport näherbringen - das ist ein schwieriges Kapitel, weil eine der letzten Bastionen ungestalten Machismos berührt wird. Moderatorinnen, das geht nur dann, wenn Frauensport geboten wird. Oder: Expertinnen an der Seite männlicher Live-Moderatoren. Zwei Frauen - ein No-Go.

Völlig unmöglich: weibliche Moderatorin oder Expertin bei Männersport. Als das ZDF Claudia Neumann im Sommer ein Spiel der Fußball-EM kommentieren ließ, brachen die Rückkanäle unter dem kollektiven Entsetzen der User zusammen.

Nun ist aber auch einer von verbohrten Managern gelenkten paternalistischen Branche klar, dass sie mit der gezielt-direkten Ansprache der männlichen Bevölkerung allein nicht würden überleben könne (Stichwort: Familientauglichkeit), es musste also ein sichtbares Zeichen der Repräsentanz her.

Das ist nun - durchaus flächendeckend im deutschen TV - da. Allerdings in einer Richtung pervertiert, die dem gesellschaftlichen Auftrag Hohn spricht. Anstatt nämlich für eine höhere Durchlässigkeit in den journalistischen Positionen zu sorgen, Redakteurinnen, Reporterinnen, Kommentatorinnen und Moderatorinnen aufzubauen, begnügen sich die TV-Anbieter (und da fahren Private und Öffentlich-Rechtliche Arm in Arm) damit, ihre Magazine und Infotainment-Shows von Frauen moderieren zu lassen.

Und zwar von einem Typus Frau, den Donald Trump im locker-room-talk als bimbo diffamieren könnte. Die Präsentations-Ladies von Sport 1-TV, ARD/ZDF und Dritten sind junge Frauen mit Model-Maßen, die ihre Rolle stets im Heidi-Klum-Style performen, Weil es ja um Sport geht, ist das Outfit entsprechend, meist Hosen, aber eine Zutat ist immer dabei: der zumindest 15 Zentimeter hohe High Heel. Die Schuhe gelten als Ausweis für diesen neuen Typus von Sportmoderatorin.

APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA

In dieser Rolle sind Frauen allen Playern angenehm: die Branche wittert Sex-Sells-Erfolg, die Herren Männer vor dem TV-Gerät fühlen sich nicht (auch noch in ihrem letzten Refugium) bedroht und der machoide Klüngel-Journalismus, der im Sport (und da im Fußball) so massiv ist wie sonst nirgendwo, ist auch nicht betroffen.

Führend in dieser Disziplin ist Sport 1 (früher Deutsches Sportfernsehen), wo ab Mitternacht (Samstag auch schon früher) groteske Nackedei-Filmclips angesagt sind. Der Sender setzt (nachdem es ein paar Pionierinnen wie Daniela Fuß oder Laura Wontorra seriös probieren durften) mittlerweile fast ausschließlich auf den Grid-Girl-Faktor. Aber auch die seriöseren ARD/ZDF oder Sky zogen in den letzten zwei Jahren beherzt nach. Bedenkentragend sind sie nur, wenn es um die erwähnte Kommentatorinnen-Plätze gibt. Das soll dann mal der Papa, der Mann, der Herr machen - die Grid-Girls dürfen flashinterviewen oder ansagen.

Dass weder der ORF noch die privaten TV-Anbieter bis dato in diese Kerbe gestoßen haben, kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Zwar tun sich auch hier alle durchaus schwer mit den Einbindung der Frauen in den TV-Sport, den obszönen, weil die ursprüngliche Intention pervertierenden Dreh mit der Grid-Girl-Masche ersparen sie sich und uns aber.