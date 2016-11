Kanye West ins Spital eingeliefert

Nach dem überraschenden Abbruch seiner Tournee in den USA und Kanada, ist Kanye West Montag Abend zur Beobachtung in eine Klinik in Los Angeles gebracht worden.

Da hat Schlagzeilen-Liebling Kanye West vergangene Woche erst für Aufregung gesorgt, weil er sich während eines Konzerts in einer wirren Ansprache unter anderem für Donald Trump ausgesprochen hatte, folgen auch schon die nächsten Meldungen: Tour-Abbruch und Einlieferung ins Spital.

Kanye West

Montag Abend (Ortszeit) wurde Kanye West laut Nachrichtenagentur AP in einem Rettungswagen zur psychiatrischen Beobachtung ins Spital gebracht. Dort sollte er die Nacht verbringen, so der TV-Sender NBC. US-Medien berichteten unter Berufung inoffizieller Polizeiangaben, dass West unter Stress und Erschöpfung leide. Mehr dazu auf orf.at